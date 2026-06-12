Le Maroc a exigé la restitution des villes espagnoles

Sur la côte nord-africaine, face à la mer Méditerranée, se trouvent deux villes appartenant à l'Espagne, a rapporté MSN .

Bien que Ceuta et Melilla soient situées sur le continent africain, elles sont considérées comme des enclaves autonomes de l'Espagne. Ces villes font partie du territoire espagnol depuis des siècles.

Madrid insiste sur le fait que Ceuta et Melilla appartiennent à l'Espagne. Cependant, le Maroc n'est pas d'accord avec cette position et a exigé à plusieurs reprises la restitution de ces territoires.

Ces deux villes sont au centre de guerres, de disputes politiques et de tensions diplomatiques depuis le XVIe siècle.

Récemment, un groupe de réflexion basé à Washington a appelé le gouvernement américain à déclarer Ceuta et Melilla comme territoires marocains occupés.

Pour cette raison, l'histoire, le statut et l'avenir de ces deux villes restent l'une des questions les plus sensibles entre l'Espagne et le Maroc.