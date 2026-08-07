Les raisons du transfert de Danny Welbeck à Chelsea révélées

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Les raisons du transfert de Danny Welbeck à Chelsea révélées

Le directeur général de Brighton, Paul Barber, a expliqué la décision concernant le transfert de l’attaquant expérimenté Danny Welbeck à Chelsea. Il a souligné que ce transfert n’avait pas été facile pour les supporters et la direction du club, mais que la meilleure option avait été choisie d’un point de vue financier et tactique. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon Goal.com, le joueur de 35 ans a mis fin à six années couronnées de succès au sein du club de la côte sud et a signé un contrat de deux ans avec l’équipe londonienne. La direction de Brighton n’a pas souhaité égaler les conditions du contrat de deux ans proposé par Chelsea.

Le meilleur buteur de l’histoire du club

Danny Welbeck a disputé 201 rencontres au total avec Brighton et inscrit 51 buts. Avec 46 réalisations en Premier League pour le club, il reste le meilleur buteur de Brighton dans l’histoire de la compétition.

La saison dernière a été particulièrement réussie pour l’attaquant expérimenté. Il a marqué 13 buts en Premier League, égalant le record du club pour le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur en une saison, et a réalisé 14 contributions décisives au total.

Une décision pragmatique de la direction

Lors d’une conférence avec les supporters du club, Paul Barber a expliqué que cette décision reposait non pas sur les émotions, mais sur les intérêts du club et ses perspectives d’avenir. Il a souligné l’importance de prendre en compte les plans tactiques à long terme de l’entraîneur de Brighton, Fabian Hürzeler, ainsi que les options disponibles au sein de l’effectif.

La direction a également évalué les risques liés à l’octroi d’un contrat de longue durée à un joueur vieillissant. En cas de blessures en début de saison, le club aurait pu faire l’objet de critiques.

Un pas vers l’avenir

Selon Paul Barber, cette décision était la bonne non seulement pour le club, mais aussi pour le joueur lui-même. Grâce à son expérience, Danny Welbeck devrait devenir l’une des figures importantes de Chelsea.

De son côté, Brighton prévoit de consolider sa position en Premier League et de former de nouveaux leaders en s’appuyant à l’avenir sur de jeunes joueurs prometteurs.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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