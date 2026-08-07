En Corée du Nord, la soupe de chien recommandée contre la chaleur

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En Corée du Nord, la soupe de chien recommandée contre la chaleur

Face à la chaleur sans précédent observée en Corée du Nord, les autorités du pays ont adressé une recommandation inhabituelle à la population. Les médias d’État recommandent de consommer des soupes préparées avec de la viande de chien et de poulet pour se protéger de la chaleur.

Selon les médias locaux, le 6 août, la température de l’air dans le pays est montée jusqu’à 36,7 degrésCe chiffre est considéré comme la température la plus élevée jamais enregistrée en Corée du Nord depuis le début des observations météorologiques.

Dans le journal du Parti du travail de Corée au pouvoir, Rodong Sinmun les conseils d’un médecin de l’hôpital central de Pyongyang sur l’alimentation adaptée à la saison estivale ont été publiés. Outre des aliments censés aider à rafraîchir l’organisme, comme la pastèque, le concombre et le haricot mungo, les recommandations citent également la soupe de viande de chien, le poisson et les bouillies préparées avec des haricots rouges parmi les plats bénéfiques pour la santé.

Le journal a notamment présenté la soupe de viande de chien comme un plat national traditionnel de l’été. Les auteurs de l’article ont cité un dicton populaire selon lequel cette soupe serait considérée comme un « remède » même lorsqu’elle est renversée.

Il a également été annoncé qu’un concours national de préparation du meilleur plat à base de viande de chien avait été organisé dans le pays au début de l’année. Par ailleurs, l’agence de presse officielle KCNA a également présenté comme un plat estival bénéfique pour la santé une soupe de poulet préparée avec du ginseng, du riz et des jujubes.

La télévision d’État recommande actuellement aux citoyens de boire davantage d’eau par temps chaud, de nager, de pratiquer avec prudence des exercices physiques en plein air et d’accorder une attention particulière à leur santé.

Les autorités n’ont fourni aucune information sur d’éventuels décès liés à la canicule dans le pays. Cependant, dans la Corée du Sud voisine, plus de 20 personnes sont mortes des suites d’une intense vague de chaleur. La température de l’air y est montée jusqu’à 42,5 degrésun record qui est devenu le plus élevé jamais observé depuis 1904.

Corée du NordPyongyangCorée du SudRodong SinmunKCNA
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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