Un retraité américain s’est rendu au magasin en hélicoptère privé

Un retraité vivant aux États-Unis, ne souhaitant pas passer près d’une heure en voiture pour aller au magasin, a utilisé son hélicoptère privé. Son voyage inhabituel a attiré l’attention de la police locale.

Lorsque les forces de l’ordre lui ont demandé pourquoi il était venu en hélicoptère, l’homme a répondu : « En voiture, c’est trop loin. » Une vérification a ensuite confirmé qu’il possédait une licence officielle en cours de validité pour piloter l’hélicoptère. Aucune mesure n’a donc été prise contre lui.

L’affaire est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont comparé avec humour l’acte du retraité au style des personnages du célèbre jeu GTA, en laissant divers commentaires.