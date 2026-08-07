Tragédie sanglante pendant un cours : un élève tire sur son professeur

Un événement sanglant survenu dans l’enceinte d’une école en Thaïlande a bouleversé tout le pays. Dans un établissement situé près de Bangkok, un élève a utilisé une arme à feu pour attaquer des enseignants et d’autres personnes. La tragédie a fait un mort parmi le personnel pédagogique et quatre blessés à des degrés divers.

Selon les médias étrangers, l’incident s’est produit le 7 août dans le district de Bangkruay, dans la province de Nonthaburi, à l’école Debsirin Nonthaburi où l’incident s’est produit. D’après les premières informations, l’élève à l’origine de l’attaque s’est suicidé après les faits.

La direction de la police de Nonthaburi a confirmé les informations concernant les victimes et les blessés. Les forces de l’ordre enquêtent actuellement sur les causes et les circonstances de l’incident.

Des photos diffusées par les services d’urgence montrent plusieurs ambulances arrivant dans l’enceinte de l’école et des élèves évacués vers un lieu sûr. On y voit l’un des blessés évacué sur une civière, tandis que des soignants prodiguent les premiers secours à d’autres victimes.

Un témoin présent dans l’école au moment des faits a déclaré que les élèves s’étaient cachés dans les salles de classe dès qu’ils avaient entendu les coups de feu. Selon lui, quelque temps plus tard, des policiers sont entrés dans le bâtiment, ont inspecté les salles et ont fait sortir les élèves en toute sécurité.