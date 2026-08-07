Un immeuble de quatre étages s’effondre en quelques secondes à Istanbul

Dans le district de Bahçelievler, à Istanbul, en Turquie, un immeuble résidentiel de quatre étages s’est soudainement effondré. Quelques heures avant l’incident, les habitants, alarmés par d’étranges craquements provenant des colonnes du bâtiment, ont immédiatement contacté la police et les pompiers.

À l’arrivée des services d’urgence, les habitants de l’immeuble ont été évacués sans délai. Peu après, le 5 août vers 20 h 30, le bâtiment s’est effondré et a été détruit en quelques secondes, sans aucune cause extérieure apparente. Selon les premières informations, aucune victime n’a été signalée, l’immeuble ayant été évacué à temps.

Construit en 1988, cet immeuble abritait 22 appartements et 2 commerces. Des experts ont commencé une expertise technique afin de déterminer les causes de l’effondrement. Selon les premières hypothèses, un défaut de construction ou l’affaiblissement des éléments porteurs pourrait être à l’origine de l’incident. Les conclusions officielles seront annoncées à l’issue de l’enquête.