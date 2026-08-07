Tottenham refuse catégoriquement de vendre Cristian Romero à Arsenal

Tottenham, l’une des équipes de premier plan de la Premier League anglaise, a catégoriquement déclaré ne pas vouloir laisser partir son capitaine Cristian Romero chez son principal rival, Arsenal. Alors que la clôture du mercato approche, il est devenu évident qu’aucun accord inattendu ne sera conclu entre les deux clubs du derby du nord de Londres. C’est ce que rapporte Goal.com dans un article.

Selon The Athletic, la direction d’Arsenal s’est étonnamment intéressée au défenseur central argentin afin de renforcer sa ligne défensive. Cette décision fait suite à la grave blessure de William Saliba, l’un des principaux défenseurs de l’équipe. Le Français, qui avait disputé les matchs de la Coupe du monde malgré des douleurs, est désormais indisponible pour une longue période.

Problèmes défensifs et tentatives infructueuses

L’absence de Saliba a contraint les champions en titre à s’activer sur le marché des transferts. Même si une opération n’est pas nécessaire, il est certain que le défenseur français manquera une grande partie de la saison. Désormais privé de Saliba, Arsenal avait auparavant formulé une offre officielle pour le défenseur d’Aston Villa, Ezri Konsa. Cependant, le club de Birmingham a rejeté la proposition, réclamant 60 millions de livres sterling pour l’international anglais.

Après cela, la direction d’Arsenal s’est tournée vers Cristian Romero. Mais Tottenham a fermement annoncé qu’il ne vendrait pas son joueur à son principal rival. En raison de la forte rivalité entre les deux clubs, ce transfert est considéré comme absolument impossible.

L’avenir de Romero et l’intérêt des clubs européens

Privée de l’option Arsenal, la direction de Tottenham a déclaré être disposée à vendre le défenseur uniquement à des clubs étrangers. Selon les informations de GOAL.com, l’Atlético de Madrid tente de tirer parti de cette situation. Le géant espagnol poursuit ses efforts pour recruter le défenseur central de 28 ans.

Il avait auparavant été rapporté que Tottenham était parvenu à un accord de 40 millions d’euros, soit 34 millions de livres sterling, avec l’Inter pour le transfert du joueur. Toutefois, Romero n’ayant toujours pas trouvé d’accord sur les conditions de son contrat personnel avec le club de Serie A, d’autres prétendants conservent leurs chances.

Il convient de souligner que la direction de Tottenham s’est préparée à l’éventuel départ de Cristian Romero. Le club du nord de Londres a considérablement renforcé sa défense durant le mercato :

Jan Paul van Hecke a été recruté à Brighton pour 52 millions de livres sterling

Marcos Senesi a rejoint l’équipe en provenance de Bournemouth en tant qu’agent libre

La prochaine destination de Cristian Romero sera connue dans les prochains jours, à l’issue des négociations en cours.