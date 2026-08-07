Gros émoi au mariage de Ronaldo : Bruno n’a-t-il pas été invité ?

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Gros émoi au mariage de Ronaldo : Bruno n’a-t-il pas été invité ?

Cristiano Ronaldo et le mariage tant attendu de Georgina Rodríguez suscitent de plus en plus de discussions. Selon des sources, la cérémonie de mariage du couple le 8 août dans la patrie où Ronaldo est né et a grandi, l’île de Madère devrait avoir lieu.

Cependant, à l’approche de cet heureux événement, des rumeurs inattendues se sont répandues sur les réseaux sociaux. Selon celles-ci, «Manchester United» ainsi que l’un des proches coéquipiers ayant joué aux côtés de Ronaldo en équipe nationale portugaise, Bruno Fernandes n’aurait pas été invité à la cérémonie de mariage.

Bien que ces informations n’aient pas encore été officiellement confirmées, elles ont suscité un vif intérêt parmi les supporters. Sur les réseaux sociaux, beaucoup avancent diverses hypothèses, estimant que cette situation pourrait indiquer un refroidissement des relations entre les deux stars portugaises.

Pour l’instant, ni Ronaldo ni Bruno Fernandes n’ont officiellement commenté ces rumeurs. Les informations qui circulent sont donc considérées comme non confirmées à ce stade.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezBruno FernandesManchester UnitedMadère
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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