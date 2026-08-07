À Londres, des voleurs arrachent un distributeur automatique avec une voiture

Une vidéo montrant un vol commis à Londres suscite de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. On y voit un homme vêtu d’un haut à capuche noir et d’un pantalon gris attacher une longue corde à un distributeur automatique. L’autre extrémité de la corde est fixée à une voiture.

La voiture se met ensuite en mouvement et arrache violemment le distributeur de son emplacement. Les voleurs le traînent derrière le véhicule avant de fuir rapidement les lieux.

Selon le média Haber, les forces de l’ordre ont ouvert une enquête sur l’incident. Les images des caméras de surveillance sont actuellement examinées afin d’identifier et d’interpeller les suspects.