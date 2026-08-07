À Vladivostok, en Russie, un garçon de 12 ans a été hospitalisé dans un état grave. Selon les médecins, il a été admis après des vomissements contenant du sang. Les examens ont révélé de sérieux problèmes au niveau du système digestif.

Le patient a déclaré consommer du Coca-Cola presque tous les jours depuis longtemps. Une endoscopie a révélé de nombreuses érosions de la muqueuse gastrique. Les spécialistes ont précisé que le moindre contact avec la muqueuse pendant l’examen provoquait de petits saignements. Cela indique la présence d’une gastrite érosive, aggravée par les boissons gazeuses.

Selon la médecin endoscopiste Margarita Lemza, le garçon devra suivre un traitement de longue durée et être surveillé par un gastro-entérologue. Elle souligne que les boissons gazeuses peuvent entraîner de graves complications chez les personnes souffrant de maladies digestives.

Les médecins constatent que le nombre d’enfants consultant pour des maladies graves telles que la gastrite érosive, la pancréatite et même la pancréatonécrose augmente ces dernières années. Les spécialistes soulignent que cette situation est due non seulement aux boissons gazeuses sucrées, mais aussi aux produits de restauration rapide, aux aliments riches en additifs artificiels et à une alimentation malsaine.