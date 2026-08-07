Manchester City stupéfait par le prix de 75 millions de livres fixé pour Malo Gusto

La direction de Manchester City se montre active sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif pour la Ligue des champions. Toutefois, le prix exorbitant fixé par Chelsea pour son défenseur pourrait compliquer les plans des Citizens. Selon GOAL.com, les champions d’Angleterre en titre s’intéressent au transfert du latéral français Malo Gusto, mais la somme réclamée par le club londonien pourrait les faire renoncer. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon RMC Sport, Chelsea, qui cherche à maintenir un équilibre avec les règles du fair-play financier en Championship et sur la scène européenne, réclame pas moins de 75 millions de livres sterling pour son cadre après ses dépenses estivales. La fixation d’un prix aussi élevé pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, âgé de 23 ans, fait réfléchir Manchester City, qui ne souhaite pas, pour l’instant, répondre à cette exigence.

L’intérêt pour l’ancien joueur d’Enzo Maresca

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, souhaite renforcer sa défense avec ce véritable spécialiste du couloir droit, issu de son ancien club. Durant son passage à Londres, le technicien italien s’appuyait sur les qualités physiques et les aptitudes tactiques de Gusto, et il estime que le Français s’intégrerait parfaitement à son nouveau système à Manchester.

Cependant, l’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, procède lui aussi à des changements radicaux afin d’adapter l’effectif à ses idées. La saison dernière, le club, absent des compétitions européennes, avait recruté Morgan Rogers à Aston Villa pour 117 millions de livres afin de renouveler son équipe. Pour compenser ces dépenses importantes et rétablir son équilibre financier, les Londoniens sont prêts à vendre plusieurs joueurs majeurs.

D’autres grandes ambitions sur le marché des transferts

Alors que les négociations autour du transfert de Gusto s’intensifient, les plans d’Enzo Maresca ne se limitent pas à un seul joueur. Selon plusieurs rapports, le technicien italien souhaite également recruter un autre cadre de son ancien club, Pedro Neto. Chelsea a fixé un prix tout aussi élevé pour l’ailier portugais. Savinho pouvant rejoindre Tottenham, Neto est considéré comme la principale cible pour renforcer le secteur offensif.

Manchester City prévoit également de renforcer son milieu de terrain. Si le milieu défensif espagnol Rodri rejoint la Liga pour poursuivre sa carrière à Barcelone, le club suit attentivement l’international argentin et champion du monde Enzo Fernández, considéré comme son successeur rêvé. Chelsea devrait toutefois réclamer plus de 120 millions de livres sterling pour sa star.