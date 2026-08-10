Le match amical de Chelsea en Malaisie s’achève dans la polémique

Selon Goal.com, le prochain match amical de Chelsea, club londonien, en Malaisie a été marqué par des troubles inattendus et une vive polémique. Cette rencontre intense face à Johor Darul Ta'zim s’est terminée sur un spectaculaire 3-3, mais l’annulation de la séance de tirs au but prévue après le temps réglementaire a provoqué la colère des supporters et du staff technique. rapporte Goal.com.

Le début de la rencontre s’est transformé en véritable spectacle pour les supporters indonésiens et malaisiens. Arif Aiman Hanapi a ouvert le score pour les locaux, avant que Liam Delap ne transforme deux penalties en quelques minutes pour donner l’avantage au club anglais. Malgré cela, les buts d’Oscar Arribas et de Bergson ont permis à Johor Darul Ta'zim de reprendre les devants. En fin de match, un but contre son camp d’Antonio Cristian a sauvé les joueurs de Xabi Alonso de la défaite.

Annulation de la séance de tirs au but et protestations

Après le temps réglementaire, une séance de tirs au but devait être organisée conformément au règlement afin de départager les équipes. Cependant, les supporters présents dans le stade et les deux équipes ont soudainement vu les adversaires quitter la pelouse. Malgré l’accord conclu, les arbitres et l’équipe locale se sont dirigés vers les vestiaires sans fournir la moindre explication.

Cet incident a suscité de vives protestations de la part des représentants de Chelsea. Kevin Campello, responsable des opérations de l’équipe première des Londoniens, a couru vers l’arbitre et a protesté vivement, affirmant que cette clause était clairement stipulée dans le contrat. Malgré cela, les officiels ont décidé de mettre fin à la rencontre, permettant à Johor Darul Ta'zim de préserver son invincibilité, entamée en avril.

Blessures en défense et inquiétudes avant la saison

Le match nul a été difficile à digérer pour Chelsea, non seulement sur le terrain, mais aussi en raison des pertes dans l’effectif. Titulaire, Mamadou Sarr s’est blessé lors de l’échauffement avant le match et a dû déclarer forfait, tandis que le défenseur Aaron Anselmino a été remplacé en larmes dès la 29e minute.

Ces deux blessures ont sérieusement bouleversé les plans de l’entraîneur Xabi Alonso avant le retour en Europe. Le technicien doit rapidement résoudre les problèmes de la ligne défensive et permettre à ses joueurs de retrouver leur condition physique.

Chelsea va désormais rentrer en Europe et affrontera la Real Sociedad samedi lors de son dernier match de préparation. L’équipe disputera ensuite une rencontre très importante contre Fulham pour la première journée de la Premier League anglaise.