Un nouveau prototype de train maglev atteint 800 km/h en Chine

·63·Technologie
Un nouveau prototype de train maglev atteint 800 km/h en Chine

Un prototype de train à grande vitesse fondé sur la lévitation magnétique, actuellement testé en Chine, a atteint 800 km/h sur une courte distance. Pesant 1110 kilogrammes, l’appareil d’essai a atteint cette vitesse en seulement 5,3 secondes, rapporte ixbt.com rapporte .

Ces essais ont été menés sur une ligne spéciale d’un kilomètre appartenant au laboratoire ferroviaire à grande vitesse du lac de l’Est, dans la province du Hubei. Les spécialistes testent avec succès non seulement la capacité de cette technologie à atteindre de hautes vitesses, mais aussi son contrôle.

Résultats records et capacités techniques

Après avoir atteint sa vitesse maximale, l’appareil a commencé à freiner progressivement sur une distance d’environ 200 mètres. Les spécialistes ont également été impressionnés par la précision millimétrique de la localisation de l’appareil pendant ses déplacements à grande vitesse.

Cette performance est entrée dans l’histoire comme le troisième record du monde établi au cours des six derniers mois. Lors des premiers essais publics, menés en juin de cette année, l’appareil d’essai avait atteint 650 km/h, avant que ce chiffre ne soit porté à 800 km/h en juillet.

Les prochaines étapes

À ce stade, il s’agit uniquement d’une technologie de laboratoire et d’une piste d’essai spéciale. L’appareil testé n’est pas destiné au transport de passagers et doit servir de fondation aux futurs systèmes de transport.

Selon les spécialistes, de nombreuses questions d’ingénierie complexes doivent encore être résolues avant de créer des lignes commerciales fondées sur cette technologie. Il s’agit notamment d’assurer la sécurité, la durabilité des équipements à long terme et le contrôle du train à des vitesses extrêmes.

MaglevChineTransport FerroviaireTechnologieVitesse
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une faille de sécurité chez Klaviyo a exposé les mots de passe des utilisateursUne faille de sécurité chez Klaviyo a exposé les mots de passe des utilisateursAujourd'hui, 19:23Le premier catalogue d’applications concurrent apparaît sur Google PlayLe premier catalogue d’applications concurrent apparaît sur Google PlayAujourd'hui, 18:54Katalyst ralentit l’appareil spatial et poursuit la mission SwiftKatalyst ralentit l’appareil spatial et poursuit la mission SwiftAujourd'hui, 18:30Un système de suivi des transports fonctionnant sans GPS ni Internet mobile a été crééUn système de suivi des transports fonctionnant sans GPS ni Internet mobile a été crééAujourd'hui, 17:59CALB améliore considérablement la qualité des batteries pour véhicules électriquesCALB améliore considérablement la qualité des batteries pour véhicules électriquesAujourd'hui, 17:29L’IA recherche de nouveaux matériaux pour empêcher les micropuces de surchaufferL’IA recherche de nouveaux matériaux pour empêcher les micropuces de surchaufferAujourd'hui, 17:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants