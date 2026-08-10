Un nouveau prototype de train maglev atteint 800 km/h en Chine

Un prototype de train à grande vitesse fondé sur la lévitation magnétique, actuellement testé en Chine, a atteint 800 km/h sur une courte distance. Pesant 1110 kilogrammes, l’appareil d’essai a atteint cette vitesse en seulement 5,3 secondes, rapporte ixbt.com rapporte .

Ces essais ont été menés sur une ligne spéciale d’un kilomètre appartenant au laboratoire ferroviaire à grande vitesse du lac de l’Est, dans la province du Hubei. Les spécialistes testent avec succès non seulement la capacité de cette technologie à atteindre de hautes vitesses, mais aussi son contrôle.

Résultats records et capacités techniques

Après avoir atteint sa vitesse maximale, l’appareil a commencé à freiner progressivement sur une distance d’environ 200 mètres. Les spécialistes ont également été impressionnés par la précision millimétrique de la localisation de l’appareil pendant ses déplacements à grande vitesse.

Cette performance est entrée dans l’histoire comme le troisième record du monde établi au cours des six derniers mois. Lors des premiers essais publics, menés en juin de cette année, l’appareil d’essai avait atteint 650 km/h, avant que ce chiffre ne soit porté à 800 km/h en juillet.

Les prochaines étapes

À ce stade, il s’agit uniquement d’une technologie de laboratoire et d’une piste d’essai spéciale. L’appareil testé n’est pas destiné au transport de passagers et doit servir de fondation aux futurs systèmes de transport.

Selon les spécialistes, de nombreuses questions d’ingénierie complexes doivent encore être résolues avant de créer des lignes commerciales fondées sur cette technologie. Il s’agit notamment d’assurer la sécurité, la durabilité des équipements à long terme et le contrôle du train à des vitesses extrêmes.