« Ce jeu d’échecs » : Trump révèle un nouveau plan pour vaincre l’Iran

Le président américain Donald Trump s’est exprimé franchement sur la politique menée à l’égard de Téhéran, la pression économique et la grave crise financière en Iran dans une interview exclusive accordée à Axios.

Selon le chef de la Maison-Blanche, Washington mise davantage sur l’endiguement économique et une tactique mûrement réfléchie, telle une partie d’échecs, que sur un affrontement militaire direct avec l’Iran.

« L’Iran n’a pas d’argent, il est dans une situation très difficile »

Donald Trump a notamment indiqué qu’il suivait de près la situation autour de l’Iran et que les sanctions économiques contre Téhéran produisaient leurs effets :

« Nous travaillons calmement avec l’Iran, sans faire monter les tensions. Nous négocions avec eux du bout des lèvres et nous regardons simplement l’Iran sombrer dans une inflation massive et se retrouver sans argent. L’Iran est dans une très mauvaise situation économique et n’a même plus les moyens de payer ses militaires »— a déclaré le président américain.

Trump a directement lié cette situation aux mesures fermes prises par les États-Unis, notamment au blocus naval. Selon lui, ce sont précisément ces restrictions qui ont aggravé la crise financière iranienne.

Renoncement à une frappe militaire et baisse des prix du pétrole

Il est à noter que, quelques jours plus tôt, Donald Trump était enclin à ordonner la reprise d’opérations militaires de grande ampleur contre l’Iran. Il a toutefois renoncé par la suite à l’idée de recourir à la force, en privilégiant la pression économique.

Le président américain a également présenté la baisse du prix du pétrole sur le marché mondial, à un peu plus de 75 dollars le baril, comme une importante victoire pour les consommateurs américains :

« Tout ira bien. Tout se passe toujours ainsi. Cela ressemble simplement à une partie d’échecs »— a conclu Trump.

La réponse de Téhéran : la condition pour négocier

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réagi à la position de Washington.

Il a déclaré que Téhéran n’engagerait aucune négociation directe avec Washington tant que les États-Unis ne cesseraient pas de violer le protocole d’accord signé précédemment.

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