Manchester City conclut sa tournée asiatique par une victoire contre l’Atlético de Madrid

Manchester City, dirigé par Enzo Maresca, a remporté une victoire renversante 3-1 contre l’Atlético de Madrid lors du dernier match de sa tournée asiatique de préparation à Séoul. Malgré un début de match à l’avantage du club espagnol au stade de la Coupe du monde de Séoul, l’équipe anglaise a inversé la tendance grâce à une seconde période réussie. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

En première période, le jeune Madrilène Jorge Domínguez, âgé de 16 ans, a ouvert le score et donné l’avantage à son équipe. Après la pause, les Citizens sont revenus sur le terrain avec un tout autre état d’esprit. Ils ont su exploiter les espaces dans la défense adverse et prendre le contrôle du match.

Le doublé d’Omar Marmoush et un pas vers la victoire

L’attaquant égyptien Omar Marmoush a inscrit deux buts en seulement trois minutes en seconde période, scellant ainsi le sort de la rencontre. Après des passes d’Antoine Semenyo, l’attaquant a trouvé le chemin des filets et permis à son équipe de prendre l’avantage. Dans le temps additionnel, Rayan Aït-Nouri a définitivement fixé le score après une passe de Divin Mubama.

Dans une interview accordée aux médias officiels du club, Omar Marmoush a évoqué la rencontre. Il a reconnu ne pas avoir su profiter des occasions en première période et expliqué qu’après la pause, il s’était concentré sur son placement. Selon lui, les exigences de l’entraîneur et l’aide de ses coéquipiers lui ont permis d’être au bon endroit au bon moment.

Le processus d’adaptation sous la direction du nouvel entraîneur

Après l’ère Pep Guardiola, les joueurs de Manchester City travaillent actuellement à leur adaptation au système tactique d’Enzo Maresca. Selon Marmoush, passer d’un système construit pendant dix ans à de nouvelles exigences n’est pas simple, mais l’équipe assimile progressivement les idées de son entraîneur. Le stage estival s’est par ailleurs révélé très efficace.

Le soutien des supporters pendant la tournée asiatique et la découverte de la culture coréenne ont laissé une impression chaleureuse au sein de l’équipe. L’attaquant a également indiqué que des changements importants dans sa vie familiale pendant les vacances d’été avaient eu un effet positif sur son état d’esprit.

Grâce à cette victoire, Manchester City termine sa préparation estivale sur une note positive et se concentre désormais pleinement sur son prochain match officiel, le Community Shield contre Arsenal.