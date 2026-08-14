Le smartphone Sony Xperia 1 VIII se vend bien malgré son prix élevé

Le géant technologique japonais Sony a annoncé que les ventes de son nouveau flagship Xperia 1 VIII étaient supérieures aux prévisions. Bien que le prix de l’appareil ait considérablement augmenté par rapport aux modèles de la génération précédente, l’intérêt des utilisateurs reste élevé. C’est ce que rapporte Ixbt.com dans un article.

Dans une interview accordée à ITmedia Mobile, les représentants de Sony, Shohati Ike et Eri Kitazawa, ont souligné que l’entreprise suivait attentivement les retours de ses clients. Selon eux, le nouveau flagship se vend avec succès non seulement sur le marché intérieur, mais aussi dans les pays européens.

Hausse du prix et succès en Europe

Rappelons qu’au Japon, le prix du Sony Xperia 1 VIII dépasse 200 000 yens. En Europe, l’appareil doté de 12/256 GB de stockage dans sa configuration principale est proposé à 1500 euros ou 1400 livres sterling.

Malgré cela, selon ixbt.com, la hausse des prix n’a pas eu d’incidence négative sur les volumes de ventes. Il a été constaté que les ventes avaient considérablement progressé en Europe grâce au renforcement des canaux de vente directe aux consommateurs.

Appareil photo et préférences des utilisateurs

Afin d’améliorer les capacités photo du smartphone, les ingénieurs ont dû repenser le bloc caméra. Cette nouvelle approche a permis d’intégrer un téléobjectif plus grand. Pour cela, Sony a abandonné son mécanisme de zoom variable au profit d’un objectif à focale fixe de 70 mm.

L’entreprise a également souligné que les enquêtes régulières menées auprès des utilisateurs jouaient un rôle important dans le développement du produit. Selon les résultats d’une étude réalisée auprès des acheteurs, la prise en charge des cartes mémoire microSD figurait parmi les principaux critères de choix de l’appareil.

Les représentants de Sony ont ajouté que la présence d’un emplacement microSD et d’une prise 3.5 mm pour les écouteurs traditionnels était devenue une partie indissociable de l’identité de la marque. Ce sont précisément ces fonctionnalités pratiques et la qualité des appareils photo qui garantissent un haut niveau de satisfaction aux utilisateurs.