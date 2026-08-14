Un être vivant dans l’océan peut « remonter le cours de sa vie »

·9·Monde
Un être vivant dans l’océan peut « remonter le cours de sa vie »

Les océans abritent de nombreuses créatures capables d’émerveiller l’imagination humaine. Mais parmi elles, une espèce est célèbre pour sa capacité à « remonter » en quelque sorte son cycle de vie. Il s’agit de Turritopsis dohrnii — une minuscule créature appelée la « méduse immortelle ».

La caractéristique la plus extraordinaire de cette méduse est sa capacité à inverser son cycle de vie normal lorsqu’elle est confrontée à des conditions difficiles. Par exemple, en cas de stress dû à une blessure ou à la faim, elle revient de sa forme adulte à celle d’un jeune polype. Ensuite, une nouvelle méduse se développe à partir de ce stade.

Ce processus diffère radicalement du vieillissement ordinaire. Certaines cellules spécialisées de la méduse peuvent modifier leurs caractéristiques et se transformer en d’autres types de cellules. En langage scientifique, ce processus est appelé transdifférenciation Grâce à cela, la créature peut recommencer son cycle de vie.

C’est pourquoi les scientifiques qualifient Turritopsis dohrniide « biologiquement immortelle ». Cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne peut absolument jamais mourir. La méduse peut périr à cause d’une maladie, de l’attaque d’un prédateur ou d’autres menaces extérieures. La notion d’« immortalité » fait surtout référence à sa capacité à éviter de mettre fin à son cycle de vie en raison de la vieillesse.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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