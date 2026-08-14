Apple lance la production d'ordinateurs aux États-Unis

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Apple lance la production d'ordinateurs aux États-Unis

Le nouveau site de production majeur du géant technologique Apple a commencé ses activités aux États-Unis. L'usine, ouverte à Houston, au Texas, constitue une étape importante pour renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale et produire des ordinateurs Mac directement aux États-Unis. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le nouveau site a été baptisé « Centre de fabrication avancée » (AMC). Le directeur général de l'entreprise, Tim Cook, a personnellement participé à la cérémonie d'inauguration. Selon lui, Apple a investi des centaines de millions de dollars dans ce projet et, en un temps record — en moins de neuf mois a achevé les travaux de construction et commencé à expédier ses premiers produits.

Intelligence artificielle et nouveaux serveurs

Le centre, d'une superficie totale d'environ 1 858 mètres carrés, assemble déjà des serveurs destinés aux systèmes d'intelligence artificielle de l'entreprise. Cette infrastructure technologique jouera un rôle essentiel dans l'expansion future des capacités intelligentes d'Apple.

Les spécialistes développent sur le site de Houston des technologies non seulement pour répondre aux besoins de l'entreprise, mais aussi en étroite collaboration avec d'autres sociétés et entrepreneurs locaux. Ils aideront les entreprises à mettre en œuvre des méthodes modernes de production intelligente.

Mac mini et part de production locale

Selon les plans, l'assemblage des célèbres ordinateurs Mac mini commencera également dans cette usine d'ici la fin de l'année. Apple étend ainsi la fabrication de ses produits sur le territoire américain et renforce encore sa position dans l'économie locale.

Cette initiative constitue la suite logique du programme Apple Manufacturing Academy, lancé à Detroit en août 2025. Au cours de cette période, ce centre de formation et de pratique a aidé près de 1 000 entreprises américaines à adopter des technologies d'automatisation, d'intelligence artificielle et de contrôle intelligent de la qualité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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