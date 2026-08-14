En Thaïlande, un éléphant sauvage « vole » des fruits dans une voiture

Dans la région de Khao Yai, en Thaïlande, un éléphant sauvage a stupéfié les visiteurs en commettant un « vol » insolite sur un parking. Il s’est approché d’une voiture et n’a pas reculé malgré les tentatives des automobilistes pour le faire partir.

Il a brisé la vitre de la voiture, trouvé les fruits à l’intérieur et commencé à les manger tranquillement. Malgré les efforts des personnes présentes pour l’arrêter, l’éléphant n’a pas renoncé à son « butin ».

Les témoins ont plaisanté en qualifiant la scène de « vol le plus insolite de l’année ». Après s’être rassasié de fruits, l’éléphant a quitté les lieux comme si de rien n’était.