Le milieu de terrain du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, n'est pas un joueur comparable individuellement à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo par son style de jeu et ses qualités. Selon Goal.com, l'ancien international anglais John Barnes a souligné que le joueur ne pouvait pas décider seul du destin d'un match et qu'il ressemblait davantage à un milieu polyvalent, comme Bryan Robson. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le talentueux joueur, aujourd'hui âgé de 23 ans, a commencé sa carrière à Birmingham City et avait été comparé en son temps à la légende de Liverpool, Steven Gerrard. Après avoir fait ses débuts au haut niveau avec le Borussia Dortmund, Bellingham est rapidement devenu un leader des Three Lions. Ses performances remarquées à l'Euro 2024 et son efficacité avec la sélection n'ont pas échappé aux supporters.

Position sur le terrain et jeu collectif

Au cours de sa carrière, Jude Bellingham a évolué aussi bien dans une position plus reculée que dans le rôle d'un numéro 10 créatif, plus proche de l'attaque. Au Real Madrid, il joue derrière Kylian Mbappé et démontre ses qualités de buteur, mais les spécialistes estiment que son potentiel s'exprime pleinement dans une zone plus profonde. Avec l'équipe d'Angleterre, l'entraîneur lui trouve également une position adaptée pour jouer le rôle de meneur.

S'exprimant en partenariat avec 247Bet au sujet de la condition du joueur après ses récentes blessures, John Barnes a rappelé que l'objectif principal de la sélection ne pouvait pas être de dépendre de stars individuelles. Selon lui, même un Jude Bellingham au meilleur de sa forme ne pourrait pas, à lui seul, offrir la Coupe du monde à l'Angleterre.

La route vers le titre mondial

John Barnes a déclaré que le joueur et capitaine Harry Kane pouvaient décider du sort de certaines rencontres, mais que l'ensemble de l'environnement collectif devait progresser pour atteindre les plus hauts sommets.a souligné l'ancien joueur.

Selon le spécialiste, il est plus important de créer un environnement de saine concurrence que de voir une seule star briller dans une équipe moyenne. L'équipe d'Angleterre dispose de suffisamment de joueurs talentueux pour obtenir de meilleurs résultats, et l'accent doit être mis non pas sur les qualités individuelles, mais sur un jeu collectif cohérent.