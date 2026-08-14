Les recherches sur les douleurs oculaires ont fortement augmenté après l’éclipse solaire

·9·Monde
Les recherches sur les douleurs oculaires ont fortement augmenté après l’éclipse solaire

Après l’éclipse solaire observée le 12 août au Royaume-Uni et en Espagne, les recherches en ligne sur les problèmes oculaires ont fortement augmenté. En particulier, les recherches Google correspondant à « j’ai mal aux yeux » au Royaume-Uni ont augmenté de 1 500 %, contre 5 000 % en Espagne.

Certaines personnes ont ressenti des douleurs oculaires, des maux de tête et une vision floue après avoir regardé le Soleil sans protection pendant seulement quelques secondes. Les spécialistes soulignent que même une courte observation directe du Soleil peut endommager la rétine et provoquer une rétinopathie solaire.

Dans ce cas, les symptômes peuvent ne pas être ressentis immédiatement et apparaître plusieurs heures plus tard. Une vision floue, l’apparition de taches sombres dans le champ visuel, des difficultés à distinguer les couleurs et une sensation de brûlure aux yeux comptent parmi les principaux signes.

Montage montrant une éclipse solaire, un œil rouge et un homme qui se frotte l’œil.

Ce risque avait déjà été observé lors d’éclipses solaires précédentes. Par exemple, en 1999, après l’éclipse solaire totale survenue au Royaume-Unil’hôpital ophtalmologique Moorfields Eye Hospital de Londres a reçu près de 1 600 appels, tandis que 220 personnes ont consulté en urgence, inquiètes d’avoir subi des lésions oculaires.

Les médecins recommandent de ne pas utiliser de simples lunettes de soleil pour observer une éclipse solaire, mais de porter des lunettes de protection spéciales conformes à la norme ISO 12312-2

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un être vivant dans l’océan peut « remonter le cours de sa vie »Un être vivant dans l’océan peut « remonter le cours de sa vie »Aujourd'hui, 13:18Un footballeur s’est entraîné près d’une heure avec un serpent caché dans son casqueUn footballeur s’est entraîné près d’une heure avec un serpent caché dans son casqueAujourd'hui, 12:59Une voiture à hydrogène atteint 653 km/h et établit un recordUne voiture à hydrogène atteint 653 km/h et établit un recordAujourd'hui, 12:58En Turquie, un imam sauve une fillette qui s’étouffait avec un bonbonEn Turquie, un imam sauve une fillette qui s’étouffait avec un bonbonAujourd'hui, 12:48En Inde, des ânes mariés pour faire tomber la pluieEn Inde, des ânes mariés pour faire tomber la pluieAujourd'hui, 12:44En Inde, un « cadavre » dans un lac se relève soudainement (vidéo)En Inde, un « cadavre » dans un lac se relève soudainement (vidéo)Aujourd'hui, 12:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes