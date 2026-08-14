Les recherches sur les douleurs oculaires ont fortement augmenté après l’éclipse solaire

Après l’éclipse solaire observée le 12 août au Royaume-Uni et en Espagne, les recherches en ligne sur les problèmes oculaires ont fortement augmenté. En particulier, les recherches Google correspondant à « j’ai mal aux yeux » au Royaume-Uni ont augmenté de 1 500 %, contre 5 000 % en Espagne.

Certaines personnes ont ressenti des douleurs oculaires, des maux de tête et une vision floue après avoir regardé le Soleil sans protection pendant seulement quelques secondes. Les spécialistes soulignent que même une courte observation directe du Soleil peut endommager la rétine et provoquer une rétinopathie solaire.

Dans ce cas, les symptômes peuvent ne pas être ressentis immédiatement et apparaître plusieurs heures plus tard. Une vision floue, l’apparition de taches sombres dans le champ visuel, des difficultés à distinguer les couleurs et une sensation de brûlure aux yeux comptent parmi les principaux signes.

Ce risque avait déjà été observé lors d’éclipses solaires précédentes. Par exemple, en 1999, après l’éclipse solaire totale survenue au Royaume-Unil’hôpital ophtalmologique Moorfields Eye Hospital de Londres a reçu près de 1 600 appels, tandis que 220 personnes ont consulté en urgence, inquiètes d’avoir subi des lésions oculaires.

Les médecins recommandent de ne pas utiliser de simples lunettes de soleil pour observer une éclipse solaire, mais de porter des lunettes de protection spéciales conformes à la norme ISO 12312-2