Samsung abandonne le diaphragme variable sur les caméras du Galaxy S27

Le géant technologique sud-coréen Samsung a renoncé à son projet d’intégrer la technologie du diaphragme variable à la future série de smartphones phares Galaxy S27. Selon des sources réputées du secteur, l’entreprise avait sérieusement envisagé de réintroduire cette fonction dans les caméras de ses appareils mobiles, mais a finalement décidé d’abandonner le projet. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ce qui suit.

Les appareils de la gamme Galaxy S27 devraient être présentés au premier semestre 2027. Le mécanisme de diaphragme variable permet de réguler directement la quantité de lumière qui atteint le capteur à travers les lentilles. Il devient ainsi possible de mieux contrôler l’exposition et la profondeur de champ en réduisant l’ouverture dans les environnements très lumineux et en l’augmentant dans les conditions sombres, ce qui améliore considérablement la qualité des photos.

Historique et phase de test de la technologie

Samsung possède déjà une expérience avec cette solution. L’entreprise avait utilisé une technologie similaire sur ses smartphones phares Galaxy S9 et Galaxy S10, présentés respectivement en 2018 et 2019. Toutefois, à partir de 2020, les ingénieurs sud-coréens ont abandonné ce composant matériel et ont concentré l’essentiel de leurs efforts sur le traitement des images par logiciel et à l’aide de l’intelligence artificielle.

Selon Ixbt.com, Samsung a travaillé avec sa filiale Samsung Electro-Mechanics ainsi qu’avec des fabricants d’appareils photo de premier plan comme MCNEX à la conception d’un mécanisme de diaphragme variable pour le Galaxy S27. Selon le projet initial, cette nouvelle capacité optique devait être intégrée au module principal des futurs smartphones.

Raisons de l’abandon et conditions du marché

L’une des principales raisons de l’intérêt renouvelé pour cette fonction pourrait être l’apparition d’une technologie similaire sur les futurs iPhone 18 Pro et Pro Max. Malgré cela, les spécialistes de Samsung ont analysé plusieurs facteurs importants avant de prendre leur décision finale.

Premièrement, l’ajout d’un mécanisme de diaphragme variable à la construction de la caméra augmente considérablement le coût de fabrication de l’appareil et entraîne un épaississement du boîtier. Deuxièmement, les analyses menées par l’entreprise ont montré que les avantages réels de cette technologie pour les utilisateurs modernes de smartphones ne suffisaient pas à justifier pleinement son coût élevé.

Les conditions du marché mondial ont également influencé cette décision. En particulier, la hausse du prix des puces mémoire et d’autres composants essentiels exerce une pression financière supplémentaire sur les fabricants. Samsung a donc préféré concentrer ses caméras phares sur d’autres axes prioritaires.