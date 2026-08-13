Lors de sa visite sur l’île d’Itouroup, en Extrême-Orient, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a fait une nouvelle déclaration fracassante sur la population du pays et sa volonté.

Selon lui, la Russie est habitée par des personnes qui se distinguent particulièrement et qui portent dans leur sang le « code génétique de la victoire ».

Rencontre à Itouroup et échange avec le gouverneur de Sakhaline

Dans le cadre de la visite de travail du chef de l’État sur l’île d’Itouroup, une importante rencontre a eu lieu avec le gouverneur de l’oblast de Sakhaline, Valeri Limarenko. Au cours des discussions, le gouverneur a évoqué la situation sociale et religieuse dans la région ainsi que l’état d’esprit de la population.

Selon Limarenko, même lors des rencontres organisées dans les localités les plus isolées et les plus éloignées, les habitants soutiennent unanimement une même idée : « tous pour la victoire ».

La réaction de Poutine

Réagissant à ces propos du gouverneur, le président russe a salué la volonté et le caractère du peuple de son pays :

« Chez nous, les gens sont comme ça. [Ils ont] le code génétique du vainqueur », a souligné Vladimir Poutine.

Cette déclaration est considérée comme la continuité manifeste des orientations idéologiques de la direction russe visant à renforcer la conscience de l’identité nationale, le patriotisme et la position géopolitique formés depuis la Seconde Guerre mondiale.

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