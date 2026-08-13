« Chez nous, les gens sont comme ça » : Poutine fait une déclaration « fracassante »

·0·Monde
« Chez nous, les gens sont comme ça » : Poutine fait une déclaration « fracassante »

Lors de sa visite sur l’île d’Itouroup, en Extrême-Orient, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a fait une nouvelle déclaration fracassante sur la population du pays et sa volonté.

Selon lui, la Russie est habitée par des personnes qui se distinguent particulièrement et qui portent dans leur sang le « code génétique de la victoire ».

Rencontre à Itouroup et échange avec le gouverneur de Sakhaline

Dans le cadre de la visite de travail du chef de l’État sur l’île d’Itouroup, une importante rencontre a eu lieu avec le gouverneur de l’oblast de Sakhaline, Valeri Limarenko. Au cours des discussions, le gouverneur a évoqué la situation sociale et religieuse dans la région ainsi que l’état d’esprit de la population.

Selon Limarenko, même lors des rencontres organisées dans les localités les plus isolées et les plus éloignées, les habitants soutiennent unanimement une même idée : « tous pour la victoire ».

La réaction de Poutine

Réagissant à ces propos du gouverneur, le président russe a salué la volonté et le caractère du peuple de son pays :

« Chez nous, les gens sont comme ça. [Ils ont] le code génétique du vainqueur », a souligné Vladimir Poutine.

Cette déclaration est considérée comme la continuité manifeste des orientations idéologiques de la direction russe visant à renforcer la conscience de l’identité nationale, le patriotisme et la position géopolitique formés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des hackers chinois ont piraté les systèmes nucléaires et énergétiques de TaïwanDes hackers chinois ont piraté les systèmes nucléaires et énergétiques de TaïwanAujourd'hui, 10:51Des scientifiques chinois créent un tissu « vivant » capable de s’auto-réparerDes scientifiques chinois créent un tissu « vivant » capable de s’auto-réparerAujourd'hui, 10:49Des coffres-forts souterrains secrets pour les riches sont construits en SuisseDes coffres-forts souterrains secrets pour les riches sont construits en SuisseAujourd'hui, 10:45Démission retentissante : le plus fidèle collaborateur de Trump quitte la Maison-BlancheDémission retentissante : le plus fidèle collaborateur de Trump quitte la Maison-BlancheAujourd'hui, 10:35Un garçon de 8 ans capture un poisson prédateur effrayant lors d’une partie de pêcheUn garçon de 8 ans capture un poisson prédateur effrayant lors d’une partie de pêcheAujourd'hui, 10:29Des entrepreneurs mexicains créent du « cuir » à partir d’un simple cactus : pourquoi le cactus ?Des entrepreneurs mexicains créent du « cuir » à partir d’un simple cactus : pourquoi le cactus ?Aujourd'hui, 09:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes