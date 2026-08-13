Un invité insolite sur une plage égyptienne étonne les vacanciers (vidéo)

Des touristes qui se détendaient sur la célèbre plage d’Abu Dabbab, en Égypte, ont été confrontés à une scène inattendue. Cette fois, un « invité » insolite — un chameau — est apparu sur la plage de sable habituellement très fréquentée.

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir le chameau se promener tranquillement le long de la plage. Fait surprenant, la présence des personnes, le bruit et les caméras ne semblaient guère le déranger.

Au contraire, le chameau se comportait avec autant de liberté que si cet endroit constituait son territoire habituel, déambulant quelque temps parmi les touristes. Sa visite inattendue a suscité un vif intérêt, et beaucoup de vacanciers ont filmé la scène avec leur téléphone.

On ignore encore précisément comment le chameau est arrivé sur la plage. Les images de cette promenade inattendue suscitent également diverses réactions sur les réseaux sociaux.

À votre avis, l’apparition du chameau sur la plage est-elle due au hasard ou est-il venu se détendre parmi les touristes ? Donnez votre avis dans les commentaires.