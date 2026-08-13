Mikel Arteta réagit aux rumeurs autour de Myles Lewis-Skelly

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Mikel Arteta réagit aux rumeurs autour de Myles Lewis-Skelly

L’entraîneur d’Arsenal, à Londres, Mikel Arteta, a commenté les rumeurs de transfert entourant le jeune milieu de terrain prometteur Myles Lewis-Skelly. Des informations faisaient état de l’intérêt de deux autres cadors de la Premier League, Chelsea et Manchester United, pour le joueur anglais. Selon le technicien, un tel intérêt concurrentiel est un signe positif pour le club. Goal.com rapporte que.

Selon Goal.com, aucun élément sérieux ne vient étayer un transfert du joueur de 19 ans, membre de l’équipe d’Angleterre, qui devrait rester à l’Emirates Stadium. Le club londonien n’a pas l’intention de vendre le produit de son académie, tandis que rien ne laisse penser que le joueur souhaite quitter le nord de Londres. Après le match amical contre Côme, Mikel Arteta a répondu aux questions des journalistes et salué le potentiel du jeune joueur.

L’intérêt pour les jeunes talents est un bon signe

Arteta estime que l’attention portée par les principaux rivaux signifie que le club avance dans la bonne direction et que ses jeunes formés au club accomplissent un excellent travail. Selon une citation rapportée par Fabrizio Romano, le technicien espagnol n’a pas souhaité s’attarder sur les rumeurs entourant ses joueurs, mais a souligné qu’elles témoignaient de la progression de l’équipe.

Myles Lewis-Skelly a inscrit un but contre Côme lors d’un match amical, démontrant une nouvelle fois son immense potentiel. Bien qu’il ait été moins utilisé que ses coéquipiers la saison dernière, il s’est montré solide au milieu de terrain lors des rencontres importantes de la fin du championnat. Ses performances réussies en fin de saison, notamment contre le PSG en Ligue des champions, ont particulièrement retenu l’attention.

Lors de la nouvelle saison, qui s’annonce intense et exigeante, le jeune joueur devrait jouer un rôle important avec Arsenal. Le milieu de terrain, qui continue de progresser sous la direction de Mikel Arteta, devrait sans aucun doute devenir l’une des figures clés de l’avenir du club londonien.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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