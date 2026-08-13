Eduardo Camavinga a refusé l’offre de Manchester United

·9·Sport
Eduardo Camavinga a refusé l’offre de Manchester United

Manchester United a rencontré un problème majeur à l’approche de la fin du mercato estival. Selon Goal.com, le milieu du Real Madrid Eduardo Camavinga a catégoriquement rejeté l’offre de 40 millions d’euros du club d’Old Trafford et a exprimé son souhait de poursuivre sa carrière en Espagne. Cette information est rapportée par Goal.com.

Le géant de la Premier League avait fait du recrutement du Français sa priorité afin de renforcer son milieu de terrain sous la direction de Michael Carrick. Toutefois, selon le célèbre spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les Anglais ont reçu une réponse négative après avoir contacté les représentants du joueur en juillet.

Pourquoi le transfert n’a pas abouti

Le Français de 23 ans préfère rester au Real Madrid et jouer sous la direction de José Mourinho. L’échec du transfert de la star de Manchester City, Rodri, a également influencé sa décision, car cette situation augmente ses chances d’obtenir une place régulière dans le onze de départ.

La direction madrilène était prête à envisager la vente du joueur en cas d’offre officielle de 40 millions d’euros. Même si les deux clubs auraient pu parvenir à un accord, les souhaits personnels et la fidélité du milieu de terrain ont provoqué l’arrêt des négociations.

Désormais, la direction et le staff de Manchester United sont contraints d’examiner rapidement des solutions alternatives, alors que la fermeture du mercato estival approche à grands pas.

Eduardo CamavingaReal MadridManchester UnitedTransfertsPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi retrouve les terrains après le décès de son pèreLionel Messi retrouve les terrains après le décès de son pèreAujourd'hui, 10:136 finales, 6 victoires : Enrique établit un record exceptionnel en compétitions européennes6 finales, 6 victoires : Enrique établit un record exceptionnel en compétitions européennesAujourd'hui, 09:45Messi a fait son retour, mais l’Inter Miami s’est incliné (vidéo)Messi a fait son retour, mais l’Inter Miami s’est incliné (vidéo)Aujourd'hui, 09:38Un homme marqué par l’absence de son père : Messi écrit une lettre à son père défuntUn homme marqué par l’absence de son père : Messi écrit une lettre à son père défuntAujourd'hui, 09:25Un acheteur européen pour Umarali Rahmonaliyev : les recruteurs de Lens en Azerbaïdjan !Un acheteur européen pour Umarali Rahmonaliyev : les recruteurs de Lens en Azerbaïdjan !Aujourd'hui, 09:16« Istiqlol » prend une décision importante : à quels numéros Masharipov et Ashurmatov débuteront-ils la nouvelle saison ?« Istiqlol » prend une décision importante : à quels numéros Masharipov et Ashurmatov débuteront-ils la nouvelle saison ?Aujourd'hui, 09:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Controverse inattendue à la Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Argentine-Égypte écarté
Controverse inattendue à la Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Argentine-Égypte écarté