Eduardo Camavinga a refusé l’offre de Manchester United

Manchester United a rencontré un problème majeur à l’approche de la fin du mercato estival. Selon Goal.com, le milieu du Real Madrid Eduardo Camavinga a catégoriquement rejeté l’offre de 40 millions d’euros du club d’Old Trafford et a exprimé son souhait de poursuivre sa carrière en Espagne. Cette information est rapportée par Goal.com.

Le géant de la Premier League avait fait du recrutement du Français sa priorité afin de renforcer son milieu de terrain sous la direction de Michael Carrick. Toutefois, selon le célèbre spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les Anglais ont reçu une réponse négative après avoir contacté les représentants du joueur en juillet.

Pourquoi le transfert n’a pas abouti

Le Français de 23 ans préfère rester au Real Madrid et jouer sous la direction de José Mourinho. L’échec du transfert de la star de Manchester City, Rodri, a également influencé sa décision, car cette situation augmente ses chances d’obtenir une place régulière dans le onze de départ.

La direction madrilène était prête à envisager la vente du joueur en cas d’offre officielle de 40 millions d’euros. Même si les deux clubs auraient pu parvenir à un accord, les souhaits personnels et la fidélité du milieu de terrain ont provoqué l’arrêt des négociations.

Désormais, la direction et le staff de Manchester United sont contraints d’examiner rapidement des solutions alternatives, alors que la fermeture du mercato estival approche à grands pas.