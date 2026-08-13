Des scientifiques chinois créent un tissu « vivant » capable de s’auto-réparer

·13·Monde
Des scientifiques chinois créent un tissu « vivant » capable de s’auto-réparer

Des chercheurs chinois ont créé un nouveau type de tissu « vivant », fabriqué à partir de mycélium fongique et capable de se réparer après avoir été endommagé. Cette innovation a été mise au point par des scientifiques de l’Institut des technologies avancées de Shenzhen, relevant de l’Académie chinoise des sciences.

Dans l’étude, Cordyceps militaris a été utilisé. Contrairement aux matériaux traditionnels à base de champignons, la nouvelle technologie conserve les cellules du mycélium vivantes. Ainsi, lorsque le matériau est endommagé, ses fibres peuvent repousser et relier les parties séparées.

Pour démontrer les possibilités de ce nouveau matériau, les scientifiques ont également créé un prototype de vêtement. Les expériences ont montré qu’il était déperlant et autonettoyant. D’autres micro-organismes pourraient aussi être utilisés pour lui conférer une protection contre les rayons ultraviolets.

Autre caractéristique importante du nouveau matériau : sa biodégradabilité. Les études ont montré qu’il se décomposait presque entièrement en environ 41 jours après avoir été enfoui dans le sol. Cela pourrait favoriser à l’avenir la création de vêtements écologiques et recyclables.

Cependant, la technologie en est encore au stade expérimental et au stade du prototype. Sa résistance à un usage quotidien, sa capacité à être lavée et sa durée de vie nécessitent encore des recherches supplémentaires.

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