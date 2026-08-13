Les technologies d’intelligence artificielle (IA) deviennent désormais l’arme principale de cyberattaques complexes et dangereuses. Un groupe de hackers lié à la Chine a lancé une cyberattaque de grande ampleur contre les systèmes gouvernementaux et énergétiques de Taïwan à l’aide de plusieurs agents d’IA coordonnés.

Le Financial Times rapporte cette information en s’appuyant sur les données et les recherches de la célèbre entreprise israélienne de cybersécurité Dream .

Une « équipe virtuelle de hackers » composée de huit agents d’IA

Selon les experts qui ont été parmi les premiers à détecter l’attaque et qui se sont confiés aux journalistes, les assaillants ont utilisé jusqu’à huit agents d’intelligence artificielle open source . Ces agents n’étaient pas de simples outils de codage, mais agissaient comme une « cyberéquipe » unifiée et coordonnée pour pénétrer les systèmes et repérer leurs vulnérabilités.

L’ampleur et la dynamique destructrices de l’attaque se sont déroulées comme suit :

Analyse des systèmes : Début juillet, les agents d’IA ont dressé une cartographie détaillée des systèmes de 21 organismes publics afin d’en rechercher les points faibles.

Vol de données : Les agents d’IA sont parvenus à pirater au moins 85 comptes utilisateurs de ces systèmes et à voler plus de 2 500 dossiers confidentiels concernant des employés.

Élargissement des cibles : Après les sites gouvernementaux, l’attaque s’est étendue géographiquement à l’Agence taïwanaise de sécurité nucléaire ainsi qu’à au moins sept entreprises stratégiques du secteur de l’énergie.

Les liens avec la Chine et le silence des autorités

La société Dream a confirmé avoir envoyé un avertissement concernant cette intrusion informatique à l’un des pays de la région Asie-Pacifique. Les sources du Financial Times

L’utilisation du chinois simplifié dans les échanges internes entre les agents d’IA pendant l’attaque indique que les hackers étaient liés à Pékin.

À ce jour, les réactions officielles à ce cyber-scandale international sont les suivantes :

Le gouvernement chinois n’a pas répondu à la demande de commentaires envoyée par le journal.

Le ministère taïwanais des Technologies numériques a refusé de fournir un commentaire officiel sur cette intrusion, invoquant la sécurité nationale et la confidentialité des données.

Cet incident est considéré comme l’un des premiers précédents majeurs et dangereux de l’utilisation active de l’intelligence artificielle comme arme dans les cyberguerres entre États.

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