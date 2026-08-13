Hier, la première éclipse solaire totale du XXIe siècle a été observée en Europe

Le 12 août, une éclipse solaire totale a été observée pour la première fois au XXIe siècle dans certaines régions d’Europe. Pendant ce phénomène naturel, la Lune a entièrement occulté le Soleil, faisant disparaître brièvement son disque lumineux. Meduza a rapporté l’information.

L’éclipse solaire totale a pu être observée au Groenland, en Islande, au Portugal et dans certaines régions d’Espagne. Les personnes qui ont observé le ciel dans ces pays ont été témoins d’un phénomène astronomique rare.

Dans certaines autres régions d’Europe occidentale, l’éclipse n’a toutefois pas été totale. La Lune y a occulté entre 85 et 95 % du disque solaire.

La dernière éclipse solaire totale observée en Europe continentale remontait à 1999. C’est pourquoi le phénomène de cette année a revêtu une importance particulière pour les passionnés d’astronomie et les observateurs des astres.

La prochaine éclipse solaire totale aura lieu le 2 août 2027. Elle pourra être observée depuis le sud de l’Espagne et certaines régions d’Afrique du Nord.