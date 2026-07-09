Tragédie dans la ville qui produit 20 % des chaussures mondiales

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Tragédie dans la ville qui produit 20 % des chaussures mondiales

Un violent incendie s'est déclaré le 9 juillet dans une grande usine de chaussures située à Jinjiang, dans la province chinoise du Fujian. Selon les premières informations, cette tragédie a fait au moins 28 morts. Le bilan pourrait s'alourdir car les opérations de secours sont toujours en cours. C'est ce qu'a rapporté la BBC .

L'agence de presse locale Xinhua a diffusé des vidéos montrant une épaisse fumée noire s'élevant du bâtiment de l'usine, tandis que certains employés étaient piégés sur le toit dans l'espoir d'être secourus. Dès l'alerte donnée, des centaines de pompiers et de services de secours ont été dépêchés sur les lieux.

Le président chinois Xi Jinping a exprimé sa profonde tristesse suite à cette tragédie. Il a également ordonné une enquête approfondie sur les causes de l'incendie, l'identification des responsables et leur traduction en justice conformément à la loi.

La ville de Jinjiang, dans la province du Fujian, est connue dans le monde entier comme la « capitale de la chaussure » de Chine . Selon les données officielles, environ 20 % des chaussures de sport mondiales y sont fabriquées. C'est pourquoi cette région est considérée comme l'un des plus grands centres industriels du pays.

Selon les premières informations, l'incendie a débuté vers 12h00, heure locale, à l'usine Huiteng Footwear . Immédiatement après l'incident, des centaines de secouristes et de véhicules de pompiers sont arrivés sur place. Plus de 200 personnes ont été évacuées vers une zone sécurisée. Aucune information précise sur le nombre de blessés n'a encore été communiquée.

Selon les conclusions préliminaires de l'enquête, l'incendie aurait pu commencer au rez-de-chaussée de l'usine. En raison du stockage de matériaux hautement inflammables et de matières premières destinées à la production dans cette zone, les flammes se sont propagées à tout le bâtiment en très peu de temps.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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