Le père est dans le train, la fillette reste seule sur le quai

·41·Monde
Le père est dans le train, la fillette reste seule sur le quai

En Pologne, une fillette de 5 ans s'est retrouvée seule sur le quai d'une gare suite à une situation imprévue. Il s'est avéré que lorsque son père est monté dans le wagon pour récupérer leurs bagages, les portes du train se sont fermées et le convoi a commencé à bouger.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre la petite fille courant derrière le train en partance. Des citoyens témoins de la scène ont immédiatement aidé l'enfant et ont alerté les forces de l'ordre.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont assuré la sécurité de la fillette et l'ont rapidement réunie avec ses parents. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cet incident.

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