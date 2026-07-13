Les entraîneurs les plus victorieux du Real Madrid sous l'ère Pérez

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Les entraîneurs les plus victorieux du Real Madrid sous l'ère Pérez

Le classement des entraîneurs ayant dirigé le Real Madrid sous la présidence de Florentino Pérez, basé sur leur pourcentage de victoires, a été publié. La première place revient à Manuel Pellegrini.

Pellegrini a remporté 75 % de ses matchs avec le Real. José Mourinho occupe la deuxième place avec un taux de 72 %. Carlo Ancelotti se classe troisième avec un taux de 71 %.

Xabi Alonso a enregistré un résultat de 70,6 %. Le taux de victoire de Zinédine Zidane est établi à 65,8 %.

Il est intéressant de noter que, bien que Zidane soit cinquième sur la liste, il occupe une place particulière en tant qu'entraîneur ayant remporté la Ligue des champions trois fois consécutivement avec le Real Madrid.

Pourcentage de victoires des entraîneurs sous l'ère Pérez :

• Manuel Pellegrini — 75 %
• José Mourinho — 72 %
Carlo Ancelotti — 71 %
• Xabi Alonso — 70,6 %
• Zinédine Zidane — 65,8 %

Real MadridФлорентино ПересПеллегриниМоуриньюАнчелоттиХаби Алонсо
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Nodirbek Razzokov
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