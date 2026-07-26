Elon Musk qualifie Mars de bouclier protégeant l'humanité contre l'AI et les pandémies

Le fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk, a souligné que l'établissement d'une colonie permanente sur Mars n'est pas seulement un moyen d'explorer l'espace, mais aussi l'unique issue pour se protéger des risques mondiaux pouvant provenir de la Terre. Selon l'entrepreneur, l'immense distance entre la Planète rouge et la Terre sert de barrière naturelle contre les catastrophes technologiques et biologiques inattendues. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le milliardaire, il faut au moins six mois pour atteindre Mars. Cela crée naturellement des conditions de quarantaine à long terme. Si une nouvelle pandémie mortelle éclatait sur Terre, la propagation interplanétaire de la maladie serait stoppée en raison de cet intervalle de temps. Cela réduit considérablement le risque de disparition totale de la civilisation humaine.

Risques des virus numériques et de l'AI

Elon Musk a également abordé les menaces non seulement biologiques, mais aussi numériques. Selon lui, même les virus informatiques se déplaçant à la vitesse de la lumière ou les attaques d'AI agressives ne peuvent pas nuire immédiatement à la colonie sur Mars. La distance entre la Terre et Mars prend entre 4 et 20 minutes à la vitesse de la lumière.

Cet intervalle de temps permet aux spécialistes sur Mars d'évaluer la situation et de prendre les mesures nécessaires. Selon les informations d'Ixbt.com, un tel délai peut même suffire à arrêter les cyberattaques les plus puissantes ou à minimiser leur impact. Ainsi, Mars joue le rôle d'une "archive" sécurisée où la pensée et la conscience de l'humanité sont préservées.

Néanmoins, pour Musk, l'objectif principal de la colonisation de Mars n'est pas seulement d'échapper aux dangers. L'entrepreneur est davantage inspiré par l'idée de l'exploration spatiale et de la sortie de l'humanité au-delà des frontières de la Terre. Il considère Mars comme la première étape importante sur la voie de la conquête d'autres objets du système solaire et, à l'avenir, de l'atteinte des millions d'étoiles de notre galaxie.

Perspectives d'une nouvelle civilisation dans l'espace

Selon les plans stratégiques de Musk, l'émergence de la vie sur Mars multipliera l'existence de la conscience humaine. Lors de son intervention, il n'a pas non plus exclu qu'un jour l'humanité puisse rencontrer des extraterrestres ou trouver des traces d'anciennes civilisations hautement développées. C'est un facteur qui accroît encore l'intérêt pour l'espace.

Actuellement, SpaceX teste activement le système de transport Starship pour réaliser ce grand projet. Récemment, l'entreprise a publié des images uniques obtenues lors du 13e vol d'essai de ce système. De telles avancées technologiques rapprochent le moment de l'envoi des premiers humains sur Mars.

En conclusion, on peut dire que la vision d'Elon Musk présente Mars non pas simplement comme une planète aride, mais comme une "copie de sauvegarde" de la civilisation humaine. N'importe quelle catastrophe mondiale pouvant survenir sur Terre — qu'il s'agisse d'une guerre nucléaire ou d'une AI incontrôlable — ne conduira pas à l'extinction totale de l'humanité grâce à la vie sur Mars.