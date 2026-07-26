Collision de bus de passagers en Syrie : victimes et blessés (vidéo)

Un terrible accident de la route en Syrie a fait au moins 35 morts et près de 30 blessés à des degrés divers.

Selon l'agence de presse SANA, la tragédie s'est produite sur l'autoroute Deir ez-Zor — Damas. Deux bus de passagers sont entrés en collision pour des raisons inconnues. En raison de la violence du choc, les véhicules ont été gravement endommagés.

Des secouristes, des équipes médicales d'urgence et des forces de l'ordre se sont immédiatement rendus sur les lieux. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux voisins. Le nombre de victimes pourrait augmenter, l'état de certains blessés étant critique.

Les autorités mènent actuellement une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Cet incident est considéré comme l'une des pires tragédies routières survenues en Syrie ces derniers temps.