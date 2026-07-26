À Ankara, de fortes pluies font tomber une voiture dans un gouffre

De fortes pluies dans la capitale turque, Ankara, ont rapidement submergé de nombreuses rues. En raison de précipitations intenses, la circulation a été perturbée sur certaines routes, créant des situations dangereuses pour les conducteurs.

L'une des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montre une voiture qui, n'ayant pas remarqué un trou au milieu d'une rue inondée, y est tombée et s'est renversée sur le côté. La plus grande partie du véhicule est restée submergée dans l'eau boueuse.

Des témoins de l'incident se sont immédiatement précipités pour aider et ont réussi à faire sortir les passagers de la voiture renversée. Les images montrent plusieurs citoyens agissant ensemble pour emmener les occupants du véhicule en lieu sûr.

Selon les informations préliminaires, aucun blessé grave n'a été signalés à la suite de l'incident. Cependant, cet événement a démontré une fois de plus à quel point il est dangereux de circuler sur des routes inondées lors de fortes précipitations.