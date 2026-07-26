Un gymnaste anglais gravement blessé lors de sa prestation

Lors des Jeux du Commonwealth qui se déroulent à Glasgow, un incident malheureux est survenu avec le membre de l'équipe d'Angleterre, le gymnaste Gabriel Langton, âgé de 19 ans.

Tentant de réaliser l'un des éléments complexes lors de la compétition, l'athlète a perdu l'équilibre à la suite d'une mauvaise réception et a lourdement chuté sur le tapis. Après l'incident, la compétition a été brièvement suspendue et des dizaines de secouristes ainsi que du personnel médical ont fait leur entrée sur l'aire de compétition.

Après avoir reçu les premiers secours sur place, Gabriel Langton a été transporté à l'hôpital sur un brancard médical. Bien que la blessure de l'athlète soit qualifiée de sérieuse, le fait qu'il ait bougé les mains et les pieds en quittant le terrain a quelque peu rassuré les supporters et ses coéquipiers.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée concernant le diagnostic exact et l'état de santé du gymnaste. Néanmoins, des milliers de supporters laissent des messages sur les réseaux sociaux lui souhaitant un prompt rétablissement et un retour rapide sur les terrains de sport.