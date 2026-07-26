Enterrement des enfants victimes d'une frappe contre une école en Iran

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Enterrement des enfants victimes d'une frappe contre une école en Iran

À Minab, en Iran, les enfants tués lors d'une frappe menée par les États-Unis et Israël ont été accompagnés vers leur dernière demeure. Près de cinq mois après la tragédie, les corps de 34 enfants, identifiés grâce à des tests ADN, ont été inhumés.

Selon les données officielles, les spécialistes ont réussi à identifier 68 fragments de corps appartenant aux enfants. Néanmoins, le corps de Makan Nassiri, 7 ans, n'a toujours pas été retrouvé. Il est indiqué qu'en raison de la chute directe du missile sur son emplacement, il a été impossible de retrouver ses restes.

C'est pourquoi une tombe vide symbolique a été préparée pour Makan Nassiri. Son pull ensanglanté et une de ses baskets sont conservés dans la mosquée locale en tant que mémorial dédié à la mémoire des victimes de la tragédie.

Selon les autorités iraniennes, la frappe perpétrée le 28 février 2026 contre une école primaire pour filles à Minab a fait 168 morts. La majeure partie des victimes était constituée de fillettes scolarisées âgées de 7 à 12 ans ainsi que de plusieurs enseignants. Cet événement est qualifié de l'une des pires tragédies impliquant des enfants dans l'histoire du pays.

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