La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape importante dans la conquête de l'espace. Sur le complexe LC-37A situé à Cap Canaveral en Floride, la phase principale de construction de Mechazilla, l'immense tour de lancement conçue pour la plus grande fusée Starship de l'histoire humaine, est achevée. Cette structure devrait révolutionner l'industrie spatiale non seulement par sa taille, mais aussi par sa technologie de récupération des fusées en plein vol. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, les constructeurs ont installé avec succès le neuvième et dernier module de la structure. Ainsi, les travaux d'assemblage vertical de la tour ont pris fin. Julia Bergeron, qui a filmé ce processus, a confirmé que la tour avait atteint sa hauteur de conception. Désormais, cette structure métallique est devenue l'un des objets les plus remarquables du centre spatial.

Une structure construite à l'aide de la grue la plus puissante du monde

Des équipements ordinaires n'ont pas suffi pour construire la tour Mechazilla. Selon le média ixbt.com, ce projet a fait appel à la grue sur chenilles Liebherr LR 13000 fabriquée en Allemagne et considérée comme la plus puissante du monde. Cet équipement a une capacité de levage allant jusqu'à 3000 tonnes, permettant de positionner avec précision les modules lourds de la tour.

Les travaux de construction ont été réalisés dans des délais très courts et à un rythme élevé. Bien que les parties principales de la tour soient assemblées, SpaceX fait encore face à des tâches techniques complexes. Désormais, les spécialistes doivent installer des « bras » mécaniques spéciaux (chopsticks) et des systèmes de service de fusée sur la tour. Ces équipements joueront un rôle décisif lors du lancement et de la récupération du système Starship.

L'avenir du système Starship et de nouveaux tests

Elon Musk a souligné que lors du prochain vol, SpaceX essaiera de capturer l'étage supérieur du système Starship — Ship — directement dans les airs à l'aide des bras mécaniques de cette tour Mechazilla. Cette méthode augmentera considérablement l'efficacité de la réutilisation des fusées et réduira le temps entre les vols.

Le succès du projet Starship est important non seulement pour SpaceX, mais aussi pour l'exploration spatiale mondiale. En effet, cette fusée devrait être le principal moyen de transport pour coloniser la Lune et transporter des humains vers Mars à l'avenir. L'achèvement de la tour rapproche la mise en service à pleine capacité du complexe 37A à Cap Canaveral.

Actuellement, SpaceX analyse les résultats de son 13e vol d'essai et se prépare à tester en pratique les capacités de la nouvelle tour. Ces actualités sont également intéressantes pour les passionnés de technologie ouzbeks, car des projets tels que Starlink et Starship ont le potentiel de transformer complètement l'Internet mondial et la logistique spatiale.