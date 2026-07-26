Jermain Defoe ne vient plus aux entraînements : la légende anglaise licenciée par Woking

L'ancienne star de l'équipe d'Angleterre et de Tottenham, Jermain Defoe, a connu un échec pour ses premiers pas dans sa carrière d'entraîneur. La direction de Woking, club évoluant en National League, a annoncé la résiliation anticipée du contrat du technicien de 41 ans. Cette décision fait suite au manque de sérieux et de responsabilité de l'entraîneur dans l'exercice de ses fonctions, rapporte Goal.com .

Le conseil d'administration du club accuse Defoe non seulement de mauvais résultats, mais aussi de violations graves de la discipline professionnelle. Selon le directeur du football de Woking, Jody Brown, l'ancien attaquant a cessé de se présenter aux entraînements de l'équipe ces dernières semaines et a refusé de fournir les rapports demandés par la direction. Cette collaboration, qui n'aura duré que quatre mois, prend fin sur fond de tensions internes majeures au sein du club.

Irresponsabilité et plaintes des joueurs

D'après Jody Brown, la nomination de Defoe était une initiative personnelle, mais la situation a fini par échapper à tout contrôle. Un communiqué publié sur le site officiel du club indique que non seulement la direction, mais aussi les joueurs et le personnel technique s'étaient inquiétés de la baisse d'investissement de l'entraîneur, ce qui a eu un impact négatif sur l'ambiance au sein de l'équipe.

Le point culminant de cette crise est survenu lors d'une réunion cruciale de préparation pour la nouvelle saison. Ni Jermain Defoe ni son adjoint ne se sont présentés à cette réunion qui regroupait les directeurs, le directeur des opérations et le staff technique. Ce jour-là, ils ont également brillé par leur absence lors de la séance d'entraînement programmée, ce qui a fait déborder le vase pour la direction.

La réaction de Defoe : Deux versions différentes

De son côté, Jermain Defoe a rejeté les accusations de la direction du club et offre une perspective différente sur les événements. Il affirme que certaines circonstances internes au club et des dynamiques en coulisses ne lui ont pas permis de poursuivre son travail. L'ancien footballeur a déclaré qu'il croyait au projet qu'il avait entrepris et qu'il était fier du travail accompli en si peu de temps.

"Malheureusement, en raison des circonstances, il n'a pas été possible de conserver ce poste. J'avais l'impression que nous étions en train de bâtir quelque chose de spécial au sein du club", a ajouté Defoe. Cependant, il n'a pas précisé à quelles "circonstances" il faisait référence. Actuellement, Woking se active pour lui trouver un nouvel entraîneur avant le début de la nouvelle saison.

Pour rappel, Jermain Defoe a marqué l'histoire de la Premier League durant sa carrière de joueur. Il a évolué pour des clubs tels que Tottenham, Portsmouth et Sunderland, s'inscrivant parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du championnat. Néanmoins, ses débuts d'entraîneur n'ont pas été aussi étincelants qu'espéré.