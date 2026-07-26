Exigence de 15 millions d'euros : les négociations entre Vinícius et le Real Madrid au point mort

Vinícius Júniorvoit son avenir au Real Madrid sérieusement remis en question. Les deux parties souhaitent prolonger le contrat, mais les exigences du Brésilien concernant son salaire et une prime spéciale ont conduit les négociations dans une impasse.

L'arrivée des agents à Madrid devrait permettre de discuter de deux dossiers majeurs. Le premier concerne l'avenir de Vinícius, tandis que le second porte sur un transfert qui pourrait apporter une nouvelle concurrence à l'attaque du Real Madrid.

Le désaccord principal porte sur l'argent

Selon les rapports, le Real Madrid et les représentants de Vinícius n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente pour une prolongation. Le club souhaite conserver le joueur, mais n'est pas prêt à accepter toutes ses exigences financières.

Les intérêts de l'attaquant de 26 ans sont défendus par l'agence Roc Nation Sports. Des représentants de l'agence sont attendus à Madrid ce lundi pour de nouvelles discussions avec la direction du club.

Le problème principal des négociations n'est pas la durée du contrat, mais le montant total des revenus de Vinícius.

Vinícius réclame une prime spéciale de 15 millions d'euros

Le camp du joueur exige l'inclusion d'une « prime de fidélité » dans le nouvel accord. Selon cette clause, si Vinícius honore la totalité de son contrat au Real Madrid, il devrait recevoir 15 millions d'euros supplémentaires à la fin.

Ce paiement s'ajouterait au salaire habituel et aux primes de performance. La direction du Real Madrid craint qu'une telle clause n'influence les futures négociations avec d'autres joueurs.

Un salaire proche de celui de Mbappé également réclamé

Les représentants de Vinícius souhaitent que les revenus globaux de la star brésilienne Kylian Mbappésoient proches de ceux de.

Les sources indiquent qu'un package financier d'environ 30 millions d'euros par saison, avant impôts, est demandé pour le joueur. Cette somme inclurait le salaire de base, les bonus et les primes liées à la prolongation.

Le Real Madrid hésite pour l'instant à accepter une telle demande, qui pourrait déséquilibrer sa structure salariale.

Le transfert de Diomande sera également discuté lors de la réunion

La visite des représentants de Roc Nation à Madrid ne se limitera pas au cas Vinícius. L'agence gère également les intérêts de l'ailier de Leipzig, Yan Diomande.

Le Real Madrid a intensifié les négociations pour recruter le jeune ailier. Par conséquent, le nouveau contrat de Vinícius et le transfert de Diomande pourraient être abordés lors de la même réunion.

Cette situation alimente les spéculations : Diomande est-il un transfert pour l'avenir ou le club se prépare-t-il déjà à un éventuel départ de Vinícius ?

Pour l'instant, aucune information officielle ne confirme que ces deux dossiers sont directement liés.

Le Real Madrid court contre la montre

Le contrat actuel de Vinícius expire à l'été 2027. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains mois, le joueur se rapprochera du statut d'agent libre à la fin de la saison.

Dans ce scénario, trois options s'offrent au Real Madrid :

se rapprocher des exigences du joueur pour prolonger le contrat ;

le vendre lors du mercato estival pour une somme importante ;

ne pas trouver d'accord et risquer de le perdre gratuitement en 2027.

L'enlisement des négociations a attiré l'attention de grands clubs anglais. Arsenal suivrait la situation de près, tandis que Liverpool anticiperait la possibilité que le joueur devienne agent libre.

22 buts n'ont pas totalement convaincu le club

Lors de la saison 2025/26, Vinícius a disputé 53 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, marquant 22 buts et délivrant 9 passes décisives.

Malgré cela, l'équipe a terminé deuxième de la Liga derrière le FC Barcelone. Les Catalans avaient scellé le titre après une victoire contre le Real Madrid.

Bien que ses statistiques personnelles soient élevées, une saison sans trophée majeur pourrait inciter la direction du club à la prudence concernant un contrat XXL.

La réunion décisive approche

Vinícius a remporté deux Ligues des champions avec le Real Madrid et est devenu l'un des joueurs clés de l'équipe ces dernières années. Cependant, dans le football moderne, les services rendus ne garantissent pas automatiquement tous les chiffres sur la table des négociations.

Désormais, toute l'attention se porte sur la rencontre entre Roc Nation et la direction du Real Madrid. Si les parties ne trouvent pas de compromis financier, la situation autour de Vinícius pourrait passer d'une simple négociation contractuelle à l'un des plus grands feuilletons de l'été.

Selon vous, le Real Madrid doit-il accepter les exigences de Vinícius ou est-il préférable de le vendre en cas d'offre importante ?