Blocage historique d'Internet dans la capitale de l'Inde : Crise politique et coupure numérique

La capitale indienne, Delhi, a connu la plus longue interdiction d'Internet mobile de son histoire. Introduites en raison de tensions entre le gouvernement et des manifestants exigeant la démission du ministre de l'Éducation du pays, Dharmendra Pradhan, ces restrictions ont provoqué non seulement des débats politiques, mais aussi technologiques et juridiques. Selon ixbt.com, ce blocage a complètement paralysé les communications dans les zones centrales de la ville pendant plusieurs jours. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les mesures de restriction initiales ont été introduites suite à des manifestations de masse qui ont commencé le 20 juillet autour de la place Jantar Mantar. Pour des raisons de sécurité, le gouvernement a prolongé l'ordre de couper l'Internet mobile sept fois de suite. Cette situation était sans précédent pour une mégapole comme Delhi, portant un coup dur à l'économie numérique et au système de communication quotidien.

Portée et impact du blocage

La coupure d'Internet a couvert une zone d'environ 1,5 kilomètre de rayon, mais cette zone comprenait les points stratégiques les plus importants de la ville. Les utilisateurs des grands opérateurs tels que Airtel, Reliance Jio et Vodafone Idea se sont retrouvés sans communication dans des zones telles que Janpath, Connaught Place et le National Media Centre. De plus, des hôtels prestigieux comme Le Méridien et Shangri-La n'ont pas échappé au blocus numérique.

La principale revendication des manifestants était le départ du ministre sur fond de problèmes dans le système éducatif. Fait intéressant, les restrictions ont été levées juste avant l'expiration de leur délai officiel, dès l'annonce de la démission du ministre. Cela a renforcé les soupçons selon lesquels la coupure d'Internet a été utilisée directement comme un outil de pression politique.

Objections juridiques et conséquences

L'organisation de défense des droits SFLC.in en Inde a fait appel à la Haute Cour de Delhi concernant cet incident. Les avocats ont remis en question la légalité du blocage d'Internet de plusieurs jours, soulignant qu'il s'agit d'une violation du droit des citoyens à l'information. L'utilisation de telles mesures est également évaluée par la communauté internationale comme une menace pour la liberté numérique.

D'un point de vue technologique, cet événement a démontré une fois de plus à quel point l'Internet mobile est devenu un besoin vital indispensable dans le monde moderne. Il a été prouvé que même des interruptions à court terme et de nature locale peuvent avoir un impact négatif significatif sur les activités des entreprises, des médias et des services publics.

Actuellement, la communication mobile et Internet ont été entièrement rétablis dans le centre de Delhi. Cependant, selon les experts, cet événement a montré la nécessité de réviser les procédures de coupure d'Internet dans la législation indienne. Des garanties juridiques devraient être créées pour éviter de telles mesures radicales à l'avenir.