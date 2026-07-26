En Chine, des personnes fuyant la chaleur se reposent en se couchant dans le métro

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En Chine, des personnes fuyant la chaleur se reposent en se couchant dans le métro

Dans certaines régions de Chine, les températures ont atteint des niveaux records et la population cherche divers moyens d'échapper à la fournaise. En particulier, les stations et wagons de métro équipés de la climatisation sont devenus des havres de fraîcheur temporaires pour les gens.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent certains citoyens allongés pour se reposer dans les stations de métro, tandis que d'autres passent le temps en famille en jouant aux cartes ou en discutant. En raison de la chaleur écrasante à l'extérieur, beaucoup s'efforcent de rester dans des endroits frais autant que possible.

Le fait que les stations de métro climatisées soient devenues non seulement un moyen de transport, mais aussi un refuge contre la chaleur, fait l'objet de larges discussions parmi les internautes.

Chine
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