Au Pakistan, Khalida a été abattue par ses proches sous prétexte de « crime d'honneur »

Dans le district de Khairpur, au Pakistan, une jeune femme a été abattue à la suite d'une décision des anciens d'une tribu locale. Selon la police, une femme nommée Khalida a été déclarée « kari » sous l'accusation d'avoir entretenu une relation illégitime. Il est rapporté que son grand-père et son oncle l'ont ensuite tuée sur l'ordre des anciens de la tribu.

La tragédie s'est produite le 10 avril dans le village de Tando Masti. Le crime a été filmé puis diffusé sur les réseaux sociaux. La mère de la défunte, Nabul, a déclaré que les cris de sa fille résonnaient encore à ses oreilles. Son père, Muhammad Ramzan, travaillait quant à lui de nuit dans une cimenterie près de Karachi au moment des faits.

Khalida s'était mariée avec son cousin il y a cinq ans. Après la disparition de son mari, elle est retournée chez ses parents. Cinq mois plus tard, ses proches l'ont accusée d'avoir eu une liaison avec un autre homme et l'ont comparue devant une jirga locale. C'est lors de cette réunion que sa condamnation à mort aurait été prononcée.

La police a arrêté trois suspects et une autre personne est activement recherchée. L'affaire devrait être renvoyée devant les tribunaux.

Selon les défenseurs des droits de l'homme, au moins 470 femmes ont été victimes de « crimes d'honneur » au Pakistan en 2025.