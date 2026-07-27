Le système politique et les institutions de gestion de la Russie sont pleinement prêts à défendre le pays et à repousser toute action extérieure hostile. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lors de la réunion avec les députés de la 8e Douma d'État qui s'achève au Kremlin.

Dans son intervention, le chef de l'État a mis l'accent sur la stabilité politique du pays, les fondements constitutionnels et l'unité intérieure du peuple multinational.

Zamin.uz Présente les détails les plus importants de la réunion au Kremlin et les principales déclarations du chef de l'État.

1. Principes souverains et préparation du système politique

Vladimir Poutine a souligné que l'actuel système de gestion de la Russie résiste aux pressions extérieures et a préservé son indépendance. Les institutions politiques du pays s'appuient non pas sur des modèles étrangers, mais sur les intérêts nationaux et la loi fondamentale.

Citation de la déclaration de Vladimir Poutine au Kremlin : « Notre système politique et nos institutions de gestion ont été formés sur des principes souverains, en pleine conformité avec la Constitution de la Fédération de Russie. Nous sommes prêts à défendre le pays et, aux côtés de la société, capables de résister fermement à toute action hostile. »

Principaux axes de la déclaration de Poutine

Axe / Aspect Contenu principal et déclaration Base du système politique Conformité absolue à la Constitution et principes souverains Défense et sécurité Réponse conjointe de la société et de l'État à toute menace Facteurs extérieurs Position ferme face aux pressions agressives extérieures Cohésion sociale Unité intérieure du peuple multinational lors des épreuves historiques

2. Épreuves historiques et unité du peuple multinational

Dans son discours, le président russe a souligné que la cohésion de la société et du peuple est le facteur principal dans la lutte contre les menaces extérieures. Selon Poutine, ce processus n'est pas un cas isolé, mais un principe stable découlant de l'histoire du pays.

Concernant la pression extérieure et la réaction du peuple : « Notre peuple multinational a répondu aux épreuves historiques et à la pression extérieure agressive par une unité intérieure — cela a toujours été ainsi et c'est exactement ainsi aujourd'hui », a souligné le chef de l'État.

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Cette réunion qui s'est déroulée au Kremlin et les déclarations qui y ont été avancées revêtent une importance majeure pour la géopolitique régionale et internationale.

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