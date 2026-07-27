« Nous sommes prêts à toute action hostile » : Poutine fait une déclaration importante

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« Nous sommes prêts à toute action hostile » : Poutine fait une déclaration importante

Le système politique et les institutions de gestion de la Russie sont pleinement prêts à défendre le pays et à repousser toute action extérieure hostile. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lors de la réunion avec les députés de la 8e Douma d'État qui s'achève au Kremlin.

Dans son intervention, le chef de l'État a mis l'accent sur la stabilité politique du pays, les fondements constitutionnels et l'unité intérieure du peuple multinational.

Zamin.uz Présente les détails les plus importants de la réunion au Kremlin et les principales déclarations du chef de l'État.

1. Principes souverains et préparation du système politique

Vladimir Poutine a souligné que l'actuel système de gestion de la Russie résiste aux pressions extérieures et a préservé son indépendance. Les institutions politiques du pays s'appuient non pas sur des modèles étrangers, mais sur les intérêts nationaux et la loi fondamentale.

Citation de la déclaration de Vladimir Poutine au Kremlin :

« Notre système politique et nos institutions de gestion ont été formés sur des principes souverains, en pleine conformité avec la Constitution de la Fédération de Russie. Nous sommes prêts à défendre le pays et, aux côtés de la société, capables de résister fermement à toute action hostile. »

Principaux axes de la déclaration de Poutine

Axe / Aspect

Contenu principal et déclaration

Base du système politique

Conformité absolue à la Constitution et principes souverains

Défense et sécurité

Réponse conjointe de la société et de l'État à toute menace

Facteurs extérieurs

Position ferme face aux pressions agressives extérieures

Cohésion sociale

Unité intérieure du peuple multinational lors des épreuves historiques

2. Épreuves historiques et unité du peuple multinational

Dans son discours, le président russe a souligné que la cohésion de la société et du peuple est le facteur principal dans la lutte contre les menaces extérieures. Selon Poutine, ce processus n'est pas un cas isolé, mais un principe stable découlant de l'histoire du pays.

Concernant la pression extérieure et la réaction du peuple :

« Notre peuple multinational a répondu aux épreuves historiques et à la pression extérieure agressive par une unité intérieure — cela a toujours été ainsi et c'est exactement ainsi aujourd'hui », a souligné le chef de l'État.

Partagez cette importante nouvelle politique avec vos amis !

Cette réunion qui s'est déroulée au Kremlin et les déclarations qui y ont été avancées revêtent une importance majeure pour la géopolitique régionale et internationale.

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Selon vous, dans la situation internationale complexe actuelle, quel rôle joue l'unité intérieure des pays ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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