Samsung pourrait utiliser des puces mémoire chinoises dans ses smartphones Galaxy A

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Samsung pourrait utiliser des puces mémoire chinoises dans ses smartphones Galaxy A

Le géant technologique sud-coréen Samsung envisage d'utiliser des puces RAM fabriquées en Chine dans ses smartphones de milieu et d'entrée de gamme. Selon les informations publiées par Asia Times, ce changement devrait concerner principalement les modèles de la série Galaxy A vendus sur le marché chinois. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui rapporte.

Selon les experts, avec cette démarche, l'entreprise vise à réduire considérablement le coût de production des appareils face à la hausse continue des prix des composants. Le fait est qu'en raison de l'augmentation des prix des modules mémoire cette année, les fabricants de smartphones chinois locaux ont été contraints de réduire leurs plans de production pour les modèles de milieu et d'entrée de gamme.

Utilisation rationnelle des capacités de production

En raison de la réduction des volumes de production par les marques chinoises, certains capacités et stocks de mémoire sont devenus vacants chez les fournisseurs locaux chinois. Samsung prévoit d'exploiter précisément ce facteur pour intégrer des puces mémoire LPDDR5X moins chères dans ses appareils.

Cette approche aidera l'entreprise coréenne à maintenir la compétitivité des prix de ses produits. Plus important encore, ces mesures pourraient permettre à Samsung de consolider sa part de marché en Chine, actuellement estimée à seulement 0,6 %, et de restaurer un tant soit peu sa position.

La suite d'une coopération commencée plus tôt

Rappelons que Samsung avait déjà commencé à exploiter les opportunités des entreprises chinoises auparavant. Notamment, des rapports précédents avaient indiqué que l'entreprise utiliserait des dalles d'écran fabriquées par la société chinoise CSOT dans son smartphone Galaxy A57 de nouvelle génération.

Ainsi, Samsung augmente son attention sur les chaînes d'approvisionnement chinoises non seulement pour les écrans, mais aussi pour les composants matériels essentiels. Cela témoigne du fait que les conditions économiques mondiales et la politique des prix poussent les grandes marques technologiques à adopter de nouvelles stratégies.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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