La Juventus s'active sur le marché des transferts pour renforcer ses buts

Le club italien de la Juventus a entamé des démarches actives sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif avant la nouvelle saison et de créer une saine concurrence au poste de gardien de but. L'entraîneur principal de l'équipe n'a pas caché son intention de ne pas se limiter aux deux portiers actuellement dans l'effectif et de renforcer ce secteur avec un joueur encore plus fiable. Actuellement, le club turinois évalue ses opportunités sur le marché des transferts et ses ressources financières avec beaucoup de prudence, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'entraîneur a clarifié les plans de l'équipe concernant les gardiens après la victoire en match amical. Selon lui, le portier numéro un qui descendra sur le terrain la saison prochaine ne sera peut-être ni Di Gregorio ni Perin, actuellement testés à tour de rôle. La direction recherche des profils plus expérimentés ou prometteurs sur le marché des transferts.

Emiliano Martínez est la cible principale

La première et principale cible de transferts des Turinois est le gardien de l'équipe nationale d'argentine, Emiliano Martínez. Cependant, le fait qu'Aston Villa réclame une somme avoisinant les 12 à 15 millions d'euros pour son portier et l'absence d'accord total entre les parties ralentissent le transfert. En raison de ses capacités financières limitées, la Juventus avance avec prudence dans cette transaction.

Si les négociations concernant Emiliano Martínez n'aboutissent pas, des options alternatives sont également envisagées par la Juventus. Notamment, le gardien japonais de Parme, Zion Suzuki, est également dans le collimateur du club turinois. Cependant, il a été indiqué que des équipes de premier plan comme le Paris Saint-Germain convoitent également ce joueur et que la Juventus ne le considère que comme une option de second plan.

Intérêt pour l'option Anatoliy Trubin

D'après le journal La Stampa, la direction de la Juventus a également pris contact ce week-end au sujet du gardien du Benfica, Anatoliy Trubin . Le portier de l'équipe nationale d'Ukraine est considéré comme l'un des candidats qui plaisent au club turinois. Bien qu'il soit plus jeune et ait moins d'expérience qu'Emiliano Martínez, il est reconnu pour son grand potentiel.

Néanmoins, le principal obstacle à ce transfert réside dans les conditions financières. Le Benfica n'est disposé à laisser partir son gardien que pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros, bonus compris. Pour la Juventus, il existe actuellement d'autres priorités, et ce n'est qu'en cas d'arrêt des négociations pour Emiliano Martínez que l'option Trubin sera abordée plus sérieusement.