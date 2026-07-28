Nouveau problème de sécurité détecté sur les avions Boeing 737 MAX

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Nouveau problème de sécurité détecté sur les avions Boeing 737 MAX

L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) se prépare à émettre une nouvelle directive de navigabilité pour certains avions de la famille Boeing 737 MAX. Selon ixbt.com, cela est dû à des erreurs commises lors de l'installation des sièges passagers, ce qui pourrait poser un risque sérieux en cas de forte turbulence. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données du régulateur, le problème devrait affecter les aéronefs Boeing 737-8, 737-9 et 737-8200. Lors des inspections, il a été constaté que les fixations sur rail de certains sièges avaient été installées en violation des exigences. En particulier, il a été révélé que dans certains cas, l'élément de raccordement arrière n'était pas entièrement fixé sur le rail de guidage.

Exigences de sécurité et conséquences possibles

Les experts préviennent que si les sièges sont mal fixés, ils peuvent se déplacer ou sortir des rails lors de fortes turbulences, de surcharges ou d'atterrissages d'urgence en cours de vol. Un tel dysfonctionnement est susceptible de causer des blessures aux passagers et aux membres d'équipage.

De plus, le déplacement des sièges risque d'obstruer les couloirs d'évacuation. Le régulateur prend la situation très au sérieux, car cela pourrait compliquer une sortie rapide de l'avion en cas d'urgence et menacer des vies humaines.

Portée et situation internationale

Selon les évaluations initiales de la FAA, les nouvelles exigences pourraient toucher 453 aéronefs immatriculés aux États-Unis. Cependant, des sources du secteur soulignent qu'environ 2 300 avions de cette famille sont actuellement exploités dans le monde, dont 823 se trouvent précisément aux États-Unis.

Rappelons que ces dernières années, la société Boeing a fait l'objet de nombreuses critiques sévères concernant la sécurité de ses aéronefs. L'introduction de cette nouvelle directive exigera des compagnies aériennes qu'elles revérifient les sièges et effectuent les corrections nécessaires, ce qui pourrait également affecter dans une certaine mesure les programmes de vols.

Boeing 737 MAXFAASécurité aérienneSièges d'avionTurbulence
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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