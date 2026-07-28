Transfert de Joshua Zirkzee : la bataille pour l'attaquant est lancée

L'attaquant de Manchester United, Joshua Zirkzee, pourrait poursuivre sa carrière dans une autre équipe. Selon les informations rapportées par The Athletic, plusieurs clubs européens, notamment des formations italiennes et anglaises, manifestent un vif intérêt pour le joueur néerlandais. Ayant du mal à s'imposer dans le onze titulaire à Old Trafford, il est fort probable que l'avant-centre quitte le club prochainement. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Zirkzee a rejoint Manchester United en 2024 en provenance de Bologne pour 36,5 millions de livres sterling. Cependant, il a éprouvé des difficultés à s'adapter aux exigences physiques de la Premier League. Au cours des deux dernières saisons, le joueur a disputé 56 matches de championnat, n'en débutant que 19 comme titulaire, et n'a inscrit que 5 buts dans le championnat anglais.

Marché des transferts et prétendants

Actuellement, le destin du joueur pourrait connaître un tournant intéressant. Selon la source, deux clubs non dévoilés de Premier League ainsi que l'Ajax Amsterdam se sont renseignés sur la situation de Zirkzee. Cependant, suite aux arrivées de Marcos Leonardo and Tolu Arokodare, il est peu probable que le club d'Amsterdam poursuive ce transfert.

Parallèlement, la Juventus Turin s'active pour s'attacher les services du joueur. Les Bianconeri envisagent l'option d'un prêt de Zirkzee afin de renforcer leur ligne d'attaque sous la direction de l'entraîneur Luciano Spalletti. La direction du club, y compris le directeur sportif Ricky Massara, est convaincue que les qualités techniques du Néerlandais compléteraient parfaitement la vitesse de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani.

Projets d'avenir

Selon les médias italiens, Zirkzee verrait d'unbon œil un retour en Serie A. L'activisme accru de la Juventus est également lié à la blessure du jeune attaquant italien Jeff Ekhator. Malgré cela, Zirkzee avait récemment démontré son haut niveau en marquant un superbe but lors d'un match amical contre Rosenborg.

L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, prévoit de lutter pour le titre en Premier League lors de la saison 2026-2027. C'est pourquoi la direction du club examine attentivement les joueurs de la ligne offensive. La vente de Zirkzee pourrait offrir au club la marge financière et l'espace nécessaires pour concrétiser de nouveaux projets de transferts.