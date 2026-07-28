On exprime sa confiance dans la réussite de Yan Diomande au Real Madrid

Le directeur général de Leganes, Martin Ortega, a réagi aux informations concernant l'avenir du jeune ailier talentueux de 19 ans, Yan Diomande, et son éventuel transfert au Real Madrid. Sur fond de rumeurs d'un transfert vers le club merengue pour 120 millions d'euros, le dirigeant a souligné que le joueur possède le potentiel nécessaire pour réussir dans une équipe de ce niveau. Selon Goal.com, l'Ivoirien a déjà attiré l'attention des géants européens grâce à son talent unique et sa stabilité psychologique. rapporte Goal.com.

Il s'avère que le club de Leganes a suivi de près le talent de Yan Diomande en Côte d'Ivoire alors qu'il n'avait que 15 ans, l'intégrant dans son effectif dès sa majorité. Dès son passage en équipe première, le joueur a impressionné le staff technique et ses coéquipiers par ses grandes qualités. Le club a tenté de faire passer sa clause libératoire de 20 millions à 30 millions d'euros, mais le RB Leipzig a fait preuve de rapidité pour s'attacher les services du jeune talent le 15 juillet 2025.

Talent et comparaisons

S'exprimant dans l'émission El Programa de Ortegawith Fran Gonzalez, Martin Ortega s'est rappelé que le joueur avait ébloui tout le monde dès son premier jour d'entraînement. Selon lui, l'entraîneur Borja Jimenez a décidé de ne plus le renvoyer en réserve après seulement une superbe prestation et un magnifique but à l'entraînement. Le dirigeant de Leganes a comparé la capacité de Yan Diomande à éliminer les défenseurs à celle de Lamine Yamal, et son aisance des deux pieds à celle d'Ousmane Dembele, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de comparaisons directes.

Sur fond d'une valorisation de transfert de 120 millions d'euros liée au Real Madrid et d'un potentiel transfert futur, le club de Leganes devrait également réaliser un gros bénéfice financier grâce à une clause de revente. Cela montre à quel cas la découverte et le développement de jeunes talents peuvent apporter des résultats financiers importants, même pour les petits clubs.

Caractère professionnel et perspectives d'avenir

Ortega a désigné la force de caractère de fer du joueur et sa forte confiance en soi comme ses principaux atouts. Il s'est rappelé que lorsque Yan Diomande a fait ses débuts au stade Santiago Bernabeu à l'âge de 18 ans seulement, ses jambes n'ont pas tremblé et il a traversé le match avec calme.

Selon l'expert, c'est précisément cette stabilité mentale et cette capacité à travailler sans se surestimer qui aideront le joueur à s'imposer dans l'une des équipes les plus prestigieuses du monde. Bien que le transfert ne soit pas encore officialisé, de telles évaluations positives et cette confiance dans le monde du football témoignent de la brillante carrière qui attend Yan Diomande.