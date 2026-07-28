Un mystère de 74 ans résolu : des débris d'avion découverts au fond de l'Atlantique

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Un mystère de 74 ans résolu : des débris d'avion découverts au fond de l'Atlantique

Les chercheurs de l'Air/Sea Heritage Foundation, de Deep Sea Vision et du projet documentaire de Discovery Channel Expedition Unknown ont obtenu les premières images des restes de l'avion Clipper Endeavor (Douglas DC-4) qui s'était écrasé au fond de l'océan Atlantique en 1952. C'est ce qu'a rapporté Meduza .

Il est indiqué que l'appareil, appartenant à la compagnie Pan American Airways, s'est écrasé le 11 avril 1952 alors qu'il effectuait un vol entre Porto Rico et New York, suite à la panne des deux moteurs de son aile droite. Le commandant John S. Byrne a émis un signal de détresse et a tenté d'amerrir, mais en raison de vents violents, l'atterrissage a échoué et l'appareil a commencé à couler.

Bien que tout le monde à bord ait survécu au moment de la catastrophe, de nombreux passagers n'ont pas quitté l'avion à temps en raison de la panique. Par conséquent, seuls 17 des 69 occupants ont survécu.

Cette catastrophe a entraîné des changements majeurs dans le domaine de la sécurité aérienne. C'est précisément après cet événement qu'a été introduite la pratique consistant à donner aux passagers, avant chaque vol, des consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, sur les portes de sortie et sur l'utilisation des gilets de sauvetage.

Les chercheurs ont repéré les débris de l'avion près des côtes nord de Porto Rico, à une profondeur de 610 mètres, à l'aide d'un drone sonar. L'expédition avait également tenté de retrouver cet appareil en 2024, mais des conditions météorologiques défavorables l'avaient empêché. En juin 2026, un drone a réussi à localiser des fragments portant le logo de Pan American.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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